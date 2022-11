De er klar til ekstra afgift på oksekød og mælk

Lidt over hver fjerde dansker siger ja til en klimaafgift på 13 kroner på et halvt kilo oksekød.

Det skriver Politiken på baggrund af en måling, som analysevirksomheden Megafon har foretaget.

Her erklærer 28 procent af de adspurgte sig klar til at betale en ekstra afgift på oksekød i supermarkedernes kølediske.

Målingen viser også, at knap hver fjerde - 23 procent - støtter en klimaafgift på to kroner på en liter mælk.

Professor i sociologi Bente Halkier finder tallene bemærkelsesværdige i lyset af de stigende forbrugerpriser.

- Det er værd at lægge mærke til, at flere folk har lyst til at sige ja til afgifter, selv i en situation, hvor der er krise, og økonomien er stram, siger hun til Politiken.

Annonce:

De 13 kroner i afgift på oksekød og to kroner på mælk svarer ifølge Politiken til det, varerne ville stige i pris, hvis Klimarådets forslag om en afgift på 1500 kroner per ton CO2 bliver til virkelighed.

Socialdemokratiet vil ikke lægge en afgift på hakket oksekød for klimaets skyld, selvom afgifter er et af de mest effektive redskaber til at ændre folks adfærd. Derfor spørger Ekstra Bladet klimaministeren, om hakket oksekød er en menneskeret Socialdemokratiet vil ikke lægge en afgift på hakket oksekød for klimaets skyld, selvom afgifter er et af de mest effektive redskaber til at ændre folks adfærd. Derfor spørger Ekstra Bladet klimaministeren, om hakket oksekød er en menneskeret

Sammenligner man med en lignende måling fra 2020, kan man se en stigende tilslutning til klimaafgifter.

Dengang var det henholdsvis 23 procent og 13 procent, der bakkede op om klimaafgift på oksekød og mælk.

Selv om flere erklærer sig villige til at betale ekstra for fødevarerne, er der dog stadig et stort flertal på 60 procent, som siger nej til afgifter.

Landbruget står for en betydelig del af CO2-udledningen, der blandt andet kommer fra metan fra drøvtyggende dyr.

Forskere forventer, at 40 procent af det danske udslip af drivhusgas i 2030 vil komme fra landbruget.

Et politisk flertal på Christiansborg har erklæret sig parat til at indføre en CO2-afgift for landbruget.

En ekspertgruppe ventes i begyndelsen af 2023 at komme med bud på, hvordan det kan ske.