De er mindre kriminelle end danskere

Læs flere historier her

Her er et uddrag af, hvad Ekstra Bladet mere har skrevet om reglerne for familiesammenføring og opholdstilladelser og de danskere, som de rammer:

Sendt hjem - Jeg er hadet i mit eget land

26. april forlod russiske Vlada Shadots Danmark og sin danske hustru, fordi parret fik afslag på familiesammenføring på grund af en detalje om deres boligforhold.

Foto: Emil Agerskov

Carsten har fået nok af stramme regler: Farvel, Danmark!

39 lønsedler og 23 andre dokumenter var ikke bevis nok for, at Carsten Würtz har boet og arbejdet i Spanien. Derfor må han ikke få sin kone til Danmark, og nu har han taget konsekvensen og forladt landet.

Foto: Emil Agerskov

Kobberbryllup på midlertidigt ophold: Hvorfor vender Danmark os ryggen?

Henrik og Sujitra har i årevis kæmpet for permanent opholdstilladelse til Sujitra. De oplever, at reglerne hele tiden ændres og strammes, så det bliver praktisk talt umuligt at opnå.

Foto: Emil Agerskov

De gjorde alt rigtigt - men det føltes som 12 måneders straf

Selvom det lykkedes for Camilla og John at blive familiesammenført i Danmark, oplevede de reglerne som umenneskelige og skadelige for Johns integration.

Foto: Anders Brohus

2200 papirer var ikke bevis nok: Jeg er rystet i min grundvold

2200 siders dokumentation var ikke nok til at bevise Lasse og Milas samliv og ophold i Sverige. Det tog dem to år at få myndighederne til at omgøre deres sag.

Bjarne blev afvist: Kan ikke bevise at han kan dansk

Bjarne Toft Jakobsen er født og opvokset i Danmark. Men Bjarne kan ikke bevise, at han kan dansk, og derfor må hans kone ikke få opholdstilladelse.

Politikernes dilemma: Kan godt se det er håbløst - men ...

S og LA kan sagtens høre, at Bjarne kan tale dansk - uden at skulle se hans 39 år gamle danskkarakterer. De medgiver, at lovgivningen sætter ham i en håbløs situation.

Foto: Jens Dresling

Cady ville bidrage til Danmark - og det fik hende smidt ud

I sin ansøgning om opholdstilladelse lagde amerikanske Cady vægt på, at hun ønskede at være sammen med sin danske kæreste, lære sproget og bidrage til det danske samfund. Det skulle hun aldrig have gjort.

Jonas' umulige valg: - Det er noget svineri

På grund af reglerne om familiesammenføring føler Jonas Milner sig nødsaget til at flytte til Sverige, hvis han vil være tæt på sin alvorligt syge far og samtidig kunne være sammen med sin brasilianske kæreste.

Frygten overskyggede alt - men efter 13 år lykkedes det

Efter 13 år i Danmark har Abdiarti Andersen endelig fået permanent opholdstilladelse. Men vejen dertil var lang og hård.

Kalder minister i samråd: - Det gør mig rasende

Politisk ordfører for Radikale Venstre Andreas Steenberg kalder udlændinge- og integrationsministeren i samråd om, hvordan reglerne rammer danske statsborgere.