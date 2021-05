De flytter bare problemerne

Nok er der en vis lettelse at spore hos Ole Tranberg og hustruen, og nok vil der ifølge selvsamme Ole Tranberg være en vis lokal lettelse i Bording og omegn, men så er det også sagt. For Ole Tranberg i hvert fald.

Som den nærmeste nabo til det omdiskuterede udrejsecenter, Kærshovedgård, mellem Bording og Ikast har Ole Tranberg i løbet af den seneste håndfuld år fået et ganske anderledes og mere nærværende forhold til indvandrings- og integrationspolitik.

Kriminaliteten har været den blinde makker til Kærshovedgård og Ole Tranberg tror ikke, den forsvinder ved at flytte kriminelle, udviste udlændinge et andet sted hen i landet. Foto Claus Bonnerup

- De mest besværlige (læs; de kriminelle) af beboerne fjernes, og jo, det er da en lettelse, men jeg kan godt være bekymret for lokalbefolkningen ved Bagenkop på Langeland, som nu overtager naboskabet og nærværet med nogle mennesker, som vores politikere ikke har forstået at behandle ordentligt og hensigtsmæssigt i en årrække.

- De (politikerne) flytter bare problemerne et andet sted hen, og jeg mener, det er et udtryk for ren symbolpolitik, siger Ole Tranberg til Ekstra Bladet.

På et pressemøde 19. maj præsenterede Mattias Tesfaye nyt udrejsecenter, som skal placeres på Holmegaard på Langeland.

Hold fast i politikernes løfter

Med udmeldingen om, at det nye Udrejsecenter Holmegaard på det sydlige Langeland ventes i fuld drift om cirka et års tid med 130 personer på tålt ophold i form af udvisningsdømte, kriminelle udlændinge forestår nu en indsats med at forberede de nye naboer på at bo tæt på et center, som i værste fald kan medbringe store problemer med kriminalitet og utryghed i lokalbefolkningen.

- Jeg håber, de lokale langelændere holder politikerne op på, hvad de lover af ekstra ressourcer til politi og anden sikkerhed, siger Ole Tranberg, der for nylig optog en video af maskerede beboere på Kærshovedgård, der borede sig vej ud igennem et hegn, der omkranser udrejsecentret.

- Med Kærshovedgård har vi netop fået udstillet på sørgelig vis, at politikernes forsøg på at få et udrejsecenter til at fungere, er fejlet, påpeger Ole Tranberg.

Ændrer ikke noget afgørende

Han mener blandt andet, at én af grundene til den fejlslagne strategi omkring Kærshovedgård har været, at politikerne ikke har haft de nødvendige magtmidler.

- Flytningen til Langeland er for mig endnu et eksempel på, at man ikke fører politik på baggrund af dybere viden og fornuftige beslutninger. De skiftende ministre og regeringer har aldrig været nede i materien af det her, og flytningen ændrer ikke noget afgørende.

- Som udgangspunkt opfører mange sig fint, men jeg har ikke meget tilovers for dem, der løber rundt med masker på, sagde Ole Tranberg for nylig til Ekstra Bladet om beboerne på Kærshovedgård. Foto Claus Bonnerup

- Man burde i stedet have taget en tænkepause, men i stedet ser vi nu, hvad jeg mener blot er et politisk markedsføringsstunt, siger Ole Tranberg og tilføjer, at såvel borgerlige som socialdemokrater fører 'sognerådspolitik'.

- Egoistisk set kan jeg klappe i hænderne, men i et lidt større perspektiv trækker politikerne borgerne rundt i manegen, mens de kommer med nye, dyre lappeløsninger.