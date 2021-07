De første 12-15-årige har fået booket tid til vaccination

Efter at det onsdag blev muligt for 12-15-årige at få tid til coronavaccination, er der flere hundrede, som foreløbigt har benyttet sig af muligheden.

Alene i Region Syddanmark var der 509 i aldersgruppen, som onsdag havde fået booket tid inden midnat. Det oplyser regionen torsdag omkring klokken 12.

Selv om det fra onsdag blev muligt for de 12-15-årige at få booket tid til vaccination, er det først torsdag, at invitationerne bliver sendt ud via e-Boks.

Derfor må det forventes, at tallet kommer til at stige fra torsdag, lyder det fra Region Syddanmark.

I Region Syddanmark er der 51.176 personer i den aldersgruppe, som fra onsdag har haft mulighed for at booke tid på hjemmesiden vacciner.dk.

Aldersgruppen dækker over personer født fra 2006 til 2009 og altså dem, der i år fylder et sted mellem 12 og 15 år.

For 15-årige havner invitationen i egen e-Boks, da de selv kan bestemme, om de vil vaccineres.

For de 12-14-årige bliver brevet sendt til forældrene, da det er dem, der beslutter, om børnene skal vaccineres.

Region Sjælland kan ligesom Region Syddanmark fortælle, at der allerede er godt gang i bookingerne for de 12-15-årige.

- Invitationerne blev sendt ud i går (onsdag, red.), så ikke alle borgere har endnu modtaget invitationerne til vaccination af deres børn mellem 12-15 år.

- Alligevel har mange allerede bestilt tid i denne uge, hvor 1165 tider ud af 1676 mulige allerede er booket. Det giver 511 ledige tider i denne uge.

- Kigger vi lidt fremad, så er antallet af ledige tider højere, skriver Region Sjælland i en mail.

Også i Region Midtjylland er der allerede blevet booket tider. Faktisk er der torsdag børn på mellem 12 og 15 år, der er mødt op til vaccination. Det oplyser regionen i en mail.

I Region Midtjylland minder man forældrene om, at børn under 15 år skal medbringe en forælder eller værge, der kan give samtykke, når de dukker op til vaccination.

Kommer barnet alene, så skal vaccinationssteder ringe forældre op og indhente samtykke mundtligt, før de må vaccineres.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle 12-15-årige, der ønsker at tage imod det frivillige vaccinationstilbud, vil kunne være færdigvaccinerede i slutningen af august.

Sammen med de 30-34-årige er de 12-15-årige den sidste målgruppe, som ventes at blive færdigvaccineret i myndighedernes vaccinationsprogram.