De første børn under 12 år kan blive vaccineret søndag

De første børn i alderen 5 til 11 år kan blive vaccineret mod coronavirus allerede på søndag.

Alle landets regioner oplyser således, at de er klar til at vaccinere målgruppen fra søndag den 28. november.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser desuden, at der fredag er blevet sendt 135.000 invitationer til vaccination til målgruppen.

Invitationen bør nå forældrenes e-Boks lørdag, hvorefter de kan bestille tid, oplyser SSI.

Flere regioner lægger vægt på, at vaccinationen skal være en tryg oplevelse for børnene.

- Vi samler alle de medarbejdere, som har børnekompetencer, f.eks. sundhedsplejersker.

- De er vant til at samarbejde med børn, og det er dem, som tager hånd om børnene og sørger for, at det bliver en god oplevelse for både børn og voksne, siger Helene Bliddal Døssing, der er vicedirektør i Akutberedskabet med ansvar for vaccination og test i Region Hovedstaden, i en pressemeddelelse fra regionen.

Fredag sagde Sundhedsstyrelsen på et pressemøde, at man anbefalede, at børn i alderen 5 til 11 år blev vaccineret mod coronavirus.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en godkendelse til børn mellem 5 og 11 år. Det har vi brug for. Vi står stadig midt i en epidemi og en historisk sundhedskrise, sagde vicedirektør i Sundhedsstyrelsen på pressemødet.

Børnene vil få vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Det er børn på 10 og 11 år, der vil blive inviteret til vaccination først.

I næste uge vil børn i alderen syv til ni år blive inviteret, mens børn på fem og seks år vil blive inviteret fra 6. december.

Sundhedsstyrelsen skriver, at børnene skal have mindst en forælder med, når de bliver vaccineret.

Der er 431.256 børn i aldersgruppen 5 til 11 år.

Sundhedsstyrelsen siger, at den ikke har et mål for, hvor stor en andel af aldersgruppen, der skal vaccineres.

Helene Bilsted Probst sagde dog på pressemødet, at det ville være godt, hvis man nåede 70 procent.

I aldersgruppen 12 til 15 år er det 65,5 procent, der er vaccineret.

75,7 procent af den samlede danske befolkning er færdigvaccineret.