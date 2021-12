De første dage i det nye år byder på skyet og mildt vejr

Når danskerne i weekenden tager de første skridt ind i det nye år, så bliver det med klassisk, gråt vintervejr som følgesvend.

Det siger Jens Lindskjold, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Fredag morgen begynder ifølge meteorologen med 'regn rigtig mange steder i landet'. Kun den øverste del af Nordjylland går fri, men her er det til gengæld tåget og diset. Især omkring Aalborg.

- Men når vi kommer hen omkring dronningens nytårstale i aften, så stopper regnen i store dele af Jylland, og det ophør i regnen breder sig langsomt til hele landet, siger Jens Lindskjold.

Når timerne nærmer sig midnat, er der mulighed for en decideret opklaring og flot raketvejr i Nordjylland, mens folk i det sydlige og østlige Danmark må nøjes med skyer og dis lokalt.

- Det bliver ikke det bedste vejr for fyrværkeri. Vi frygter lidt, at man nogle steder ikke kommer til at kunne se andet, end at det hele lyser op, siger Jens Lindskjold.

Temperaturmæssigt bliver det en for årstiden meget lun nytårsaftensdag med mellem seks og ti graders varme i dagtimerne og over fem graders varme i nat.

Det relativt lune vejr fortsætter nytårsdag med op til syv grader. Samtidig bliver der mulighed for at se de første solstråler i 2022.

- Men man skal komme sent hjem eller stå tidligt op for at se solen, fordi det skyer forholdsvis hurtigt til fra vest. Ud på eftermiddagen kan der også komme lidt regn, siger Jens Lindskjold.

Søndag fortsætter det skyede vejr over Danmark, ligesom der igen er risiko for lidt stedvis regn. Visse steder kan temperaturen nå op omkring ni grader, mens vinden bliver jævn til frisk.

- Det bliver mest af alt en dag, hvor det er gråt i gråt, som vi jo kender det i Danmark om vinteren, siger Jens Lindskjold.