De første danske soldater er ankommet til Letland

Den første gruppe af danske soldater er tirsdag ankommet til Letland. De er en del af et større bidrag, der skal støtte op om det danske samarbejde med de baltiske lande og Nato.

Det bekræfter Forsvarskommandoen tirsdag aften.

Det er den såkaldte forkommando, der har sat fødder på lettisk jord. Der er tale om militærchefer, der skal være med til at gøre klar til, at hovedstyrken ankommer i begyndelsen af næste uge, lyder meldingen.

Soldaterne udgør en del af et dansk bidrag på cirka 1000 personer. De skal hjælpe Nato med at afskrække potentielle trusler i den østlige del af Europa, som grænser op til Rusland.

Ud over personel sender Danmark også materiel afsted. Det skete allerede mandag. Udskibningen er den største danske udsendelse af mandskab og materiel i Europa siden Kosovo i 1999.

Flere hundrede køretøjer og materiel blev i løbet af weekenden fragtet til Køge Havn, hvorfra det mandag blev sendt afsted i to store skibe.

- Det er et klart signal til de baltiske lande om, at vi tager deres sikkerhedssituation alvorligt, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fra Folketingets talerstol torsdag i sidste uge.

Soldaterne forventes at være klar til at indgå under Natos kommando fra begyndelsen af maj.

Ifølge Forsvaret sker udvidelsen i antallet af danske soldater i Letland som led i et allerede eksisterende samarbejde med de baltiske land.

Danmark har i de seneste år udført diverse militære missioner og træningsøvelser med de baltiske soldater, skrev Forsvaret i en pressemeddelelse fredag.

Foruden køretøjerne og bataljonsgruppen stiller Danmark også et overvågningsfly, en fregat og mobil luftforsvarsradar til rådighed for Nato.

Det sømilitære bidrag vil bestå af en fregat i Absalon-klassen, hvor der er plads til omkring 175 personer.