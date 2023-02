De gamle romere brugte sexlegetøj

Ny forskning indikerer, at de gamle romere var glade for sexlegetøj

Det er muligvis ikke kun i nyere tid, at sexlegetøj er populært.

Også de gamle romere gjorde brug af dildoer, indikerer ny forskning, skriver det amerikanske medie CNN.

I 1992 blev et næsten 2000 år gammelt penisformet træobjekt fundet i Nordengland, men det er først nu, at forskere mener at have opdaget, hvad objektet egentlig er. Nemlig et næsten 2000 år gammelt sexlegetøj.

Da trædildoen først blev fundet, blev det misidentificeret som et syredskab, fordi det blev fundet blandt gammelt tøjtilbehør og skoværktøj.

Sjældent fund

Forskerne, der har undersøgt objektet, er heller ikke overraskede over opdagelsen af træobjektets egentlige funktion.

- Vi ved fra både kunst og litteratur, at romerne brugte dildoer, at de eksisterede. Men vi har ikke haft fundet nogle arkæologiske beviser på det indtil nu, fortæller den engelske lektor i arkæologi, Rob Collins, til CNN.

Han fortæller, at dildoer typisk blev lavet i organiske materialer som nedbrydes, hvilket er hvorfor trædildoen er et sjældent fund.

Kan også være brugt til madlavning

Selvom det penisformede objekt sandsynligvis er et eksempel på en oldtidsdildo, kan det også være et levn fra en statue eller et fallosformet objekt brugt til at lave mad eller medicin, forklarer Rob Collins.

Han fortæller, at han håber, at den nye opdagelse åbner op for undersøgelser af andre fund, der måske også er blevet misidentificeret.

Det penisformede træobjekt er omkring 16 centimeter.