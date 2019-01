De gjorde det! Her krydser danske roere Atlanterhavet

ANTIGUA (Ekstra Bladet): Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsø har netop passeret den 61. vestlige længdekreds, og befinder sig derfor nu i det caribiske øhav.

Dermed kan mediemanden og soldaten, der de seneste 49 dage har befundet sig på Atlanterhavet - og på trods af, de først rammer målstregen i Antigua senere i dag - sige;

'Så har vi officielt krydset Atlanterhavet i en fucking robåd'.

Satellitudstyr har turen igennem hjulpet Mads og Lasse til at holde kursen og altså finde vej til Caribien. Se meget mere til bådens teknik i bunden af artiklen.

Sådan skriver Lasse i en besked, bedst som de havde proklameret, at der ikke kom mere lyd fra dem, før vi så dem i havn.

Snart forløses dansk kæmpesucces: Overraskelse venter i mål

Men den tydelige begejstring over at have nået målet har tilsyneladende fået 'The Wolfpack' på andre tanker.

Her til morgen kan de to tilmed få øje på Antigua i horisonten, og senere - omkring klokken 16 dansk tid - forventes de at komme i havn til en længe ventet genforening med familie og venner.

Og bedømt på afskeden syv uger tidligere, kan den godt gå hen og blive en tårevædet affære.

Tid til farvel - se den rørende afsked med venner, familie og ikke mindst børn her.

14 af dette års 28 deltagende både i Talisker Whisky Atlantic Challenge er allerede kommet i mål, men de har alle haft tre eller flere roere om bord.

De to danskerne er derfor nu, som klart førende to'er-båd helt sikre på at tage førstepladsen i den kategori.

Hyldest motiverer danskere: - Jeg bliver meget rørt

Det bliver med følelserne helt uden på tøjet, når danskerne kommer i mål.

Ved Nelson's Dockyard venter der danskerne en modtagelse, de sent vil glemme.

- Når vi spørger roerne, om de vil gøre det igen, tøver de lidt over det med de 5000 kilometer over Atlanterhavet, men de siger allesammen, at for den halve time, vi lige har fået her (modtagelsen, red.), der vil de gøre det igen, fortæller Carsten Heron Olsen, der ejer løbet og over et år bruger måneder på at forberede hold, sende dem af sted fra spanske La Gomera og byde dem velkommen til Antigua.

Nu kan de se målstregen: Vild modtagelse venter danskere

Deltagerne virker ofte fulde, når de sætter den første fod på land efter i uger at have siddet ned, fortæller løbsejer Carsten Heron Olsen, der lover, at danske Mads Og Lasse har en oplevelse for livet i vente, når de kommer i havn - hør hvad her. Foto/redigering: Mikkel Cramon

