De globale markeder bløder: - Krise inden for to år

Der er tegn på, at vi inden for de næste par år kan står over for en ny økonomisk krise, vurderer cheføkonom

Onsdag blev den værste dag på aktiemarkedet i hele 2019.

Her faldt både Dow Jones-indekset, S&P 500 og Nasdaq med i omegnen af tre procent.

En generel bekymring for en opbremsning i den globale økonomi og dermed også udsigten til en ny krise er blandt årsagerne, siger cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen til Ekstra Bladet.

Ikke unormalt

Men selv om han vurderer, at vi inden for de næste par år står over for en krise, understreger Las Olsen dog, at der ikke er udsigt til en situation som den, vi oplevede i 2008.

- Det skal forstås som de perioder, der normalt kommer med otte-ti års mellemrum, hvor der sker en opbremsning. Det kan betyde, at der kommer flere arbejdsløse, det bliver sværere for virksomhederne at tjene penge, og at huspriserne nogle gange også falder.

- Et opsving, hvor arbejdsløsheden falder, kan jo ikke vare for evigt. Så på et eller andet tidspunkt skal man have en opbremsning, hvor tingene stabiliserer sig. Og så begynder risikoen for en krise også at blive større. Så det er en væsentlig faktor i forhold til den nuværende bekymring, siger han.

Handelskrig

Årsagerne til frygten for en nedtur skal blandt andet findes i den usikkerhed, som flere politiske spørgsmål i øjeblikket skaber rundt om i verden.

Et stadigt usikkert udfald af brexit, situationen i Hongkong og ikke mindst handelskrigen mellem Kina og USA betyder, at mange ikke ved, hvilket ben de skal stå på, når der skal investeres.

- Folk, der står og skal bygge en fabrik ude i verden et sted, kan jo simpelthen ikke vide, hvor de skal bygge den.

- Hvis du er ved at lave en T-shirt-fabrik, og du stadig gerne vil sælge T-shirts til USA, hvor skal du så lægge den? I Kina, Vietnam, Bangladesh eller et helt fjerde sted. Det kan man ikke vide, som det ser ud lige nu.

- Det betyder så, at alle dem, der skal levere maskiner og andet materiel til din fabrik, de får heller ikke noget at lave. Så på den måde forplanter det sig. Og det er blandt andet det, der foregår globalt i øjeblikket, siger Las Olsen.

Det starter med industrien

På nuværende tidspunkt er det derfor primært industrien rundt om i verden, der er bliver ramt.

Men i blandt andet Danmark og USA udgør industrien kun ti procent af beskæftigelsen, og det er blandt årsagerne til, at økonomien i de to lande stadig ser bedre ud end i eksempelvis Tyskland.

Ifølge Las Olsen betyder det dog ikke, at hverken vi eller USA kan holde os ude af en eventuel nedtur i en globale økonomi, der er kædet sammen på kryds og tværs.

- Brancher som medicin, vindmøller og fødevarer er ikke på samme måde som andre dele af industrien så afhængige af, om kineserne bygger flere fabrikker. Det har været med til at trække det samlede resultat op for blandt andet Danmark det sidste års tid.

- Men det er klart, at det ikke kan blive ved. På den lange bane er vi jo en del af en globaliseret verden, og det kommer til at påvirke os på et tidspunkt, siger han.

Se også: Handelskrig rammer stor dansk virksomhed

Se også: Mærsk vender underskud til overskud

Se også: Fremgang i detailsalget: Danskerne svingede dankortet i juni