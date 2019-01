'De gule veste' ser rødt: Her får journalister tæsk

Demonstranter i Frankrig har set sig sure på pressen, og journalister har i flere tilfælde været nødt til at flygte

Vreden ulmer i de franske gader.

Den bærer en gul refleksvest og står ikke tilbage for nogen, som er en del af etablissementet. Således er ikke bare politibetjente, men også journalister blevet et mål for de såkaldte 'Gilets Jaunes'-demonstranter.

Det kan være nødvendigt med dække, når man går mod politiet. De har et specielt gevær til brug mod civile. Foto: GEORGES GOBET / Ritzau Scanpix

Ifølge nogle af demonstranterne er medierne forudindtagede og rapporterer kun dårlige ting om demonstrationerne og holder med regeringen.

Der har især været meget fokus på politiets brug af et specielt gevær, hvor mange er forfærdede over de voldsomme skader, politiet påfører. Det kan du læse mere om i artiklen nedenunder.

Jaget væk

Jean-Luc Thomas, der er en erfaren journalist, har fortalt, at han aldrig havde været så bange i sin karriere, som da han blev passet op af de gule veste, skriver Columbia Journalism Review.

Her fik han at vide, at han var 'mindre værd end lort', nogle sagde, 'vi vil have din skalp', og andre sammenlignede ham med nazisympatisører.

Scenerne minder om gamle middelalderslag i de franske gader. Foto: Pascal Pavani / Ritzau Scanpix

Seancen endte med, at Jean-Luc måtte løbe for sin egen sikkerhed. Det samme skete for to journalister fra nyhedsstationen LCI.

Deres ene bodyguard endte med en brækket næse, efter de alle var flygtet fra demonstranterne.

Fanget i bilen

En 31-årig kvindelig journalist blev 13. januar truet med voldtægt i Toulouse. Hun blev omringet af demonstranter uden for sin bil, som hun heldigvis sad beskyttet i.

Der blev både truet med voldtægt, og hun fik besked på at åbne bilen.

- De krævede, at jeg skulle åbne vinduet indenfor to sekunder. Jeg fortalte, at det kunne jeg ikke, jeg skulle hente min søn, siger hun til La Depeche.

Demonstrationerne har stået på i ti uger nu. Foto: LOIC VENANCE / Ritzau Scanpix

Der har også været demonstrationer og afbrændinger foran et trykkeri. Det resulterede i, at 20.000 måtte undvære den pågældende avis den dag.

Demonstration mod demonstranter

Episoder som dem beskrevet ovenfor har fået franske medier til at underskrive en erklæring, hvor de maner til besindighed. Mange af dem mener, at pressefriheden er under angreb, hvis ikke journalister kan færdes på gaden.

Politiets våben består af vandkanoner, knipler, Flash Ball-geværer og tåregas. Foto: GEORGES GOBET / Ritzau Scanpix

Sammenslutningen består af 30 franske mediehuse, hvor der også gik journalister på gade 15. januar for at demonstrere mod volden rettet mod pressen.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har bekendtgjort, at der vil være store debatter landet over for at dulme vreden.