De har kæmpet mod miljøkatastrofen i 66 år: Så døde fisk overalt

Området ved Høfde 42 er dødt for liv. Det blæser voldsomt. Stranden et par kilometer syd for Thyborøn er lukket for badning på ubestemt tid.

Det har den været i årevis.

- Her ligger massevis af giftigt kviksølv i jorden. De har bare lige kørt en meter sand over det. Som om det er godt nok.

Selvom Bjarne Hansen taler højt på rungende vestjysk, drukner hans ord i den voldsomme vestenvind. Men miljøforkæmperen er vant til at råbe i modvind uden at blive hørt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er hverken tilladt at fiske eller bade i området ved Høfde 42, som ligger ud til Vesterhavet. Foto: Ernst van Norde

Generations-forurening

Han og faren, den legendariske miljøkriger 'Rav-Aage Hansen', har tilsammen i mere end 60 år kæmpet for at råbe vagt i gevær over den gigantiske miljøkatastrofe, som siden 1970'erne har udspillet sig ved kemikaliefabrikken KMC - tidligere Cheminova - på Harboøre Tange.

Annonce:

Tirsdag led kampen endnu et tilbageslag. Her lød det fra Region Midtjylland, at forureningen 'er langt kraftigere og mere udbredt end hidtil antaget'.

- Det har vi jo sagt i årevis, men der er ingen, som har villet tage ansvar. Vi har gjort dem opmærksomme på det siden 2016, er Bjarne Hansens første kommentar.

Da den i dag 73-årige mand var dreng, kom faren ofte hjem med døde fisk, når han fiskede i området. Det ledte ham på sporet af en af danmarkshistoriens største og længstvarende miljøskandaler nogensinde.

- Min far begyndte allerede i 1956 at gøre opmærksom på, at det her, det slår altså ihjel, men først i foråret 1981 efter en storm, som rammer et depot (på Cheminova, red.) ret alvorligt, beslutter Miljøstyrelsen at gøre noget, siger Bjarne Hansen og uddyber:

Annonce:

- Men her finder man altså også døde fisk i meterhøje driver op og ned langs kysten, og fuglene spiser fisk, så de døde også. Det var en kæmpe miljøkatastrofe, som slet ikke blev belyst nok.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Både Bjarne Hansen og hans far, Aage, har fået Ridderkorset for deres kamp for at redde miljøet ved Harboøre Tange. Foto: Ernst van Norde

Helt dødt

I dag er situationen i Limfjorden ikke blevet bedre.

- Der lever kun krabber, hummere og andre ådselædere som konsekvens af, at alt andet liv er dødt. Det kan sagtens sprede sig langt længere ind i Limfjorden, hvis man ikke sætter en stopper for det hurtigst muligt, understreger Bjarne Hansen.

Efter farens død i 2008 overtog Bjarne Hansen et par år senere kampen mod miljøforureningen ved Harboøre Tange.

- Men jeg har jo været tilskuer til det, der er foregået før i min fars tid. Så jeg kan godt huske Høfde 42 og al den anden forurening, der har været. Jeg har jo siddet lige her med min far og talt om det. Det har været utrolig frustrerende, lyder det fra den lille stue i hjemmet på Vesterhavsvej i fiskerbyen.

Annonce:

- Det er allerede danmarkshistoriens største miljøkatastrofe, og vi er ikke færdige med at afdække den endnu. Det her er bare én stor, sprængfarlig mine. Jo mere, vi roder i det, jo mere kommer der frem, tilføjer han.

Lange udsigter

Bjarne Hansen mener, at man i en fart bør sætte turbo i oprydningen af de giftige stoffer, før mere siver ud i Limfjorden og Vesterhavet. Men det har lange udsigter.

I 2014 udskød politikerne eksempelvis begyndelsen på oprydningen af en af Danmarks giftigste forureninger med fem år.

I foråret sidste år stævnede Region Midtjylland så Miljøstyrelsen i sagen om, hvem der skal betale for håndteringen af forureningen på den gamle Cheminova-grund.

Men der kan gå år, før der falder en afgørelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kemifabrikken, der tidligere var kendt som Cheminova, ligger ud til Limfjorden. Regionen frygter nu endnu mere forurening i fjorden. Foto: Ernst van Norde

Beder minister om hjælp

Derfor er regionen og FMC ved at etablere en midlertidig samarbejdsaftale. Den falder muligvis på plads til sommer.

Samtidig har Region Midtjylland akut bedt miljøminister Magnus Heunicke (S) om en hjælpende hånd.

Annonce:

Ekstra Bladet har været i kontakt med Miljøministeriet. Her lyder det i et mailsvar fra ministeren, at han ser med stor alvor på situationen:

'Det er stærkt bekymrende, at vi kan konstatere, at Cheminovas årtier gamle forurening med farlige kemikalier er endnu mere omfattende, end vi hidtil har vidst. Den her type farlige forurening er af en sådan karakter, at vi har et særligt ansvar som samfund for at passe på vores natur, dyr og også holde det ude af vores egen menneskelige organisme,' skriver Magnus Heunicke.