De kan få gratis vaccine

Fra mandag 15. juni er det muligt for folk, der er fyldt 65 at få en gratis vaccination med pneumokokker. Tilbuddet skal være med til at sikre, at personer, der er i særlig risiko for at blive smittet med pneumokokker, ikke bliver ramt af sygdommen, mens der endnu er en corona-epidemi.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Pneumokokker er en bakterie, der kan forårsage meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse. Vaccinationen er en del af en samlet vaccinationspakke, som regeringen har vedtaget. Pakken har til formål at beskytte personer i særlig risiko under corona-edpidemien mod at blive andre af andre infektionssygdomme.

- Vi ved, at alder og kronisk sygdom har betydning for, hvor sårbar man er over for pneumokokker. Disse grupper er samtidig i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, og vaccination mod pneumokokker skal sikre, at de ikke samtidig rammes af en alvorlig pneumokok-infektion under COVID-19-epidemien, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Vaccinationen beskytter ikke mod COVID-19, men mod pneumokok-infektion og de alvorlige tilstande, der kan opstå i den forbindelse.