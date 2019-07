De lokale lider: Mega-træt af både de 'ægte' og 'uægte' Hellerup-drenge

Ekstra Bladet har i et par dage i uge 29 forsøgt at tage pulsen på, hvorfor Skagen er blevet et tilholdssted for de såkaldte 'Hellerup-drenge' fra Storkøbenhavns nordlige udkant med tykke tegnebøger, luksusbiler og lystyachter.

I forholdsvis lukkede kredse nyder de rigmands-ugen i sus og dus med dyr mad og rigelige mængder alkohol på toppen af Danmark mange hundrede kilometer væk fra hovedstadens trivialiteter.

Men ikke alle er glade.

For selvom indbyggertallet stiger fra de faste 8.000 til over 50.000 - og pengene sidder løst på især 'Hellerup-delen' af de mange turister - så er det ikke svært at finde flere lokale skagboere, der er trætte af de ulemper, det store rykind i uge 29 også fører med sig.

- Jeg kan sagtens leve med, at der er mange turister, og det er godt for økonomien hos mange lokale, men jeg har det svært med 'smart-i-en-fart'-typerne, siger Anita Christensen, der i sommerperioden arbejder som kommuneguide i Skagen.

Hun er mor til tre, indfødt skagbo og har boet i landets nordligst beliggende by i hele sit 44 år lange liv.

- For udefrakommende er det nok svært at se, men vi lokale kan godt se forskel på de 'ægte' og de 'uægte' Hellerup-drenge. Jeg er mega-træt af begge grupper, fordi de på hver sin måde opfører sig dårligt, siger Anita Christensen og uddyber:

- De 'uægte' er dem, der leaser en dyr Ferrari i Aalborg og kører herop og fører sig frem og kører hensynsløs ræs i bilerne. De 'ægte' er dem, der opfører sig som forkælede drenge og piger og ødelægger offentlige faciliteter eller vader ind i folks haver og stjæler deres ting eller flytter en bænk eller andet ud på vejen.

Anita Christensen tilføjer dog, at der i de seneste år er faldet lidt mere ro på de 'ægte' Hellerup-drenge.

- Men det flyder stadig med stoffer. Jeg har selv tre børn på 17, 14 og ni år, og jeg er da bekymret for dem. Især i uge 29, hvor vi ser alt for lidt til politiet, siger den 44-årige skagbo.