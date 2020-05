De lukkede for det hele: Michael fik mærkværdigt brev

Onsdag morgen havde Michael Christiansen pludselig ingen gas eller varme, da Evida ud af det blå lukkede for det hele. Et brev skulle opklare sagen, men han blev ikke meget klogere

Et undrende spørgsmål fra kæresten om manglende varmt vand fik onsdag morgen Michael Christiansen til at reagere.

Parret fra Ølsted havde pludselig hverken gas i komfuret eller varme i radiatorerne. Men de havde intet fået at vide fra deres gasleverandør Evida.

Hele sagaen startede, da Michael Christiansens aftale med Ørsted udløb. Når det sker, så betyder forsyningspligten, at du får tilbudt forsyningsproduktet af det selskabet, der har stillet den billigste pris i et udbud afholdt af Energistyrelsen.

Og det var i 36-årige Michael Christiansens tilfælde Evida, der skulle stå for det.

- Derfor afventer jeg at høre fra dem enten via et brev eller i Eboks, men jeg hører intet. Da jeg står op onsdag morgen, så fortæller min kæreste mig, at vi ikke har noget varmt varm eller gas vores komfur. Jeg undrer mig, da vi altid har betalt vores regninger, så jeg ringer til vores gasmand.

Mærkværdigt brev

Michael Christiansens teori var, at en ledning måtte være knækket i området, men han tog fejl.

- Jeg tjekker min postkasse, og så finder jeg det mærkværdige brev. De beder mig op at give mit kundenummer, men jeg har aldrig fået noget, da jeg aldrig har været i kontakt med dem. Samtidig beder de mig om at indsætte 'indsæt beløb'. Det giver ingen mening, men hvis jeg selv må vælge beløbet, så vil jeg gerne betale én øre, siger han til Ekstra Bladet.

Den forvirrede kunde ringer nu til Evida, hvor han kommer igennem. Her får han at vide, at selskabet ikke kan levere gas, hvis han ikke har bekræftet over for dem, at han bor på adressen.

- Men de har jo aldrig rettet henvendelse til mig. Måske de lige kunne ringe eller sende en mail, hvor de beder mig om det. Det er meget mærkeligt. Det første de gør er at lukke for min gas, siger Michael Christiansen til Ekstra Bladet.

Evida har efterfølgende indvilget i at åbne for Ølsted-borgerens gas igen. Men kun hvis han betaler 375 kroner for at åbne og lukke for den.

- Det kommer ikke til at ske, siger han til Ekstra Bladet om kravet.

En misforståelse

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Evida, der oplyser, at der er tale om en misforståelse.

Brevet baserer sig desværre på en misforståelse. Evida har lukket for gassen på vegne af det selskab, der har forsyningspligten i området, nemlig SEAS-NVE. Når vi lukker på den måde, er Evida ikke oplyst om på hvilket grundlag, der bliver lukket. Kunden har opsagt sin tidligere aftale med gasleverandøren Ørsted og har sandsynligvis ikke valgt en ny leverandør.

Derfor overgår forsyningspligten til SEAS-NVE, som ikke har kundens tilmelding, og derfor beder Evida – som gasdistributør – om at lukke for gassen. Teknikeren fra Evida begår i den forbindelse en fejl ved at smide et forkert brev i kundens postkasse. Brevet skulle have været på vegne af SEAS-NVE. Evida beklager forvirringen, har talt med kunden og har efter aftale med SEAS-NVE åbnet for gassen, skriver kundechef Susanne H. Nielsen

Samtidig oplyser Evida, at de ingen økonomisk udestående har med kunden.