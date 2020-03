De må sige farvel med 10 gæster - moren kunne have fyldt hele kirken

Lørdag må de tre søskende Michelle, Helena og Mikael sige farvel til deres mor.

Marianne Laursen hed hun, og hun blev kun 57 år. Hun døde søndag d. 8. marts af kræft i bugspytkirtlen.

Marianne var en hønemor. En bedstemor. En kvinde med en stor omgangskreds.

Ingen af hendes venner kommer dog med til bisættelsen. Ingen fra hendes netværk. Ingen fra den udvidede familie.

Der må kun være 10 mennesker i Tyrsted Kirke ved Horsens, og ifølge myndighederne må de nærmeste familiemedlemmer hverken give hånd til præsten eller kramme hinanden.

Reglerne i forhold til coronavirus, COVID-19, gælder også indenfor kirkens døre.

- Det er en mærkelig følelse. Det virker helt forkert. Som om, man ikke kan få sagt ordentlig farvel. Ikke kramme, ikke give hånd, ikke mærke nærvær, siger 25-årige Helena Rahbek Andersen til TV2 Østjylland.

Sognepræst i Tyrsted, Karen Holdt Madsen, skal stå for bisættelsen, og hun synes også, det er en mærkelig situation, at ingen må røre ved hinanden.

- Det er meget anderledes at se sådan en kirke, hvor man sidder så spredt og alle er trykkede af, at man ikke kan vise den der fysiske deltagelse, siger hun og fortsætter:

- Jeg er sikker, at den pågældende familie savner at få det udtryk for deltagelse, og det gør da også noget for os andre, der ikke må vise den omsorg.

At der kun må være 10 mennesker i kirken lørdag har stillet de tre søskende i en svær situation, lyder det fra storesøster, 34-årige Michelle Rahbek Andersen.

- Det har været svært at skulle være dommer over, hvem der må deltage på vores mors vegne. Hun har ikke noget at kunne sige, fortæller hun.

Marianne Laursen valgte inden sin død, at hun ville kremeres, og i netop denne situation har det sine fordele.

- Når det her er overstået om måneder, har vi en urne, der skal sættes ned, og til den tid har vi mulighed for at give hende den afsked, hun fortjener at få, hvor vi kan samle alle dem, der har lyst til at komme, siger Michelle Rahbek Andersen til TV2 Østjylland.

Skal de tre søskende lade være med at kramme hinanden i kirken? Det er selvfølgelig noget, de har tænkt over.

De er nået frem til, at de i et kort tidsrum lørdag ikke har tænkt sig at følge myndighedernes anbefalinger.

- Jeg ved, at jeg kommer til at give mine søskende et kram, selvom jeg burde lade være. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Michelle Rahbek Andersen.