De mest udsatte borgere er gået fri af coronasmitte

Da coronakrisen brød ud i Danmark, frygtede flere organisationer, at virusset særligt ville ramme hjemløse.

Men det har vist sig at forholde sig modsat. Kun ganske få udsatte borgere har været smittede. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Testindsatser i Aarhus har vist, at ikke én eneste hjemløs i hele kommunen har fået påvist coronavirus.

Kirkens Korshær har sammen med Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune testet omkring 400 misbrugere, hjemløse og udsatte borgere i området.

- Vi testede i slut marts og slut maj, og vi er lykkelige over resultatet. I Aarhus er ikke én testet positiv for coronavirus, fortæller Niels Bjørnø, der er regions- og korshærsleder i Kirkens Korshær, til Kristeligt Dagblad.

Samme billede viser sig i hovedstaden. Det siger Kim Allan Jensen, lokalformand i København i de hjemløses landsorganisation Sand.

- I det store hele har vi ikke haft nogen hjemløse med coronavirus, og jeg tror, det er, fordi vi har taget retningslinjerne seriøst.

- Før corona kunne man sagtens se 50 personer stå samlet og drikke øl på Hulgårds Plads i Københavns Nordvestkvarter, men nu står de fem mennesker her og fem mennesker der. Der er kommet en ny drikkekultur, kan man sige, siger Kim Allan Jensen til Kristeligt Dagblad.

Ligesom de lave smittetal blandt hjemløse kom bag på organisationerne, kommer de også bag på Søren Riis Paludan. Han er professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

- Jeg ville have gættet på, at hjemløse ville have klaret det skidt under coronakrisen.

- Jeg ser kun én forklaring på, hvordan de er gået fri af smitten, og nøgleordet må være afstand, siger Søren Riis Paludan til Kristeligt Dagblad.