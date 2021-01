De 'mest udsatte' på Politiken har stået for skud

Der tegner sig et mønster af, at det er de mest udsatte på Politiken, der har været udsat for krænkende adfærd, fortæller formand for medarbejderforeningen

Fem medarbejdere på Politiken har fået sanktioner for grænseoverskridende og krænkende adfærd.

Og et mønster i sagerne viser, at det tilsyneladende er avisens mest udsatte i form af praktikanter og løst ansatte, der har stået for skud.

Det fortæller formand for medarbejderforeningen på Politiken, Pernille Mac Dalland, til Ekstra Bladet.

- Mønsteret er, at det er de mest udsatte som praktikanter og løst ansatte, det går ud over, siger hun.

Men at dykke mere under overfladen ønsker Pernille Mac Dalland ikke.

- Det stærke ved Sofie Linde, som jeg synes er flot og vigtigt at holde fast i for sagen, er, at vi ikke allesammen skal sidde og pinde rundt i hver enkelt sag. Det interessante er at tage kulturen op til debat, siger hun.

Måske været blinde

Sagerne begyndte at rulle i Politiken, da ledelsen på avisen kontaktede de kvinder, der havde skrevet under på et støttebrev til Sofie Linde, efter denne stod frem i efteråret med historier om voldsomt krænkende adfærd.

Ingen af ofrene på Politiken er kommet direkte til Pernille Mac Dalland med sager om krænkende adfærd.

Hun tror ikke, at ofrene har problemer med at kontakte hende, men at det er efterspillet, der gør dem nervøse. Og hun medgiver også, at der måske er ting, 'de har været blinde over for'.

- Det har typisk været de mest sårbare, som praktikanter og løst ansatte, der skal finde deres ben i faget og på arbejdsmarkedet. Så de bliver typisk nervøse for, om det kan skade deres karriere, hvis de går ud og råber højt, siger hun.

Men det skal der laves om på. Nu kan man ikke længere vende det blinde øje til. Og her sender formanden for medarbejderforeningen rosende ord mod ledelsen på Politiken.

- Jeg synes, vores ledelse har været gode til at sige, at det ikke kommer til at betyde noget at træde frem. Og det er nyt, at vi er ude og sige det åbent, fordi man ikke har været bevidst eller tænk over, at det har været et problem førhen, siger Pernille Mac Dalland.

Har nedsat otte grupper

Pernille Mac Dalland vil ikke kalde kulturen på Politiken for giftig. Men avisen har alligevel nedsat to arbejdsgrupper, som de har opdelt i otte forskellige grupper, der sammen skal danne grundlag for en bedre kultur og fremtidigt skal hjælpe eventuelle ofre.

- Det er blandt andet derfor, vi er i gang med den her undersøgelse, der skal afdække, hvad der har forgået på Politiken. Og hvad medarbejdere oplever hos os. Vi har nedsat otte forskellige grupper, der arbejder med alt fra festkultur, ligestilling og arbejdskultur, siger hun.

Pernille Mac Dalland fortæller også, at det har været vigtig for ledelsen, at både krænker og offer kan begå sig sammen efterfølgende.

- Ledelsen er meget optaget af, at begge parter skal kunne fortsætte på en ordentlig måde, når de har taget fat i sagerne. Sagernes karakter gør sig i forskellige ting, men de er også optaget af, at der også er et efter, siger hun.

