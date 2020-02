De radikale truer med at vælte regeringen uden klimaplan

De radikale truer med at vælte regeringen, hvis der ikke er en aftale om en klimaplan inden grundlovsdag 5. juni.

Det siger politisk leder Morten Østergaard til Politiken onsdag aften.

- Det helt korte budskab er, at uden en klimaplan og handling er der ikke nogen regering, siger han til Politiken.

Adspurgt, om de radikale trækker støtten til regeringen, hvis aftalen ikke er på plads inden 5. juni, svarer han:

- Ja. Så kan vi ikke se os selv i øjnene, og så er fundamentet for regeringen væk.

Klimaplanen skal sikre, at målet om 70 procents CO2-reduktion bliver nået senest i 2030.

Den indledende klimalov blev forhandlet på plads med miljøminister Dan Jørgensen (S) for enden af forhandlingsbordet 6. december sidste år.

Men siden har især de radikale presset på for, at klimahandlingsplanen også kommer på plads, som der står i regeringen og støttepartiernes forståelsespapir fra juni.

Her står der, at 'klimaloven skal umiddelbart efter følges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsmål nås.'

Dan Jørgensen siger onsdag til Politiken, at man vil nå en aftale til juni.

