Christina og Ken Holstener Berkowitz og deres to børn rev københavnerlivet op med rode og satsede alt på Fejø

Man er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er et lille samfund, vi er kommet til, da vi kører en tur rundt på Fejø sammen med Christina Holstener Berkowitz. Hun kender navnene på stort set alle øens beboere og kan fortælle historier om både dem og bygningerne på Fejø.

Hun er selv et sted midt imellem tilflytter og fejbatter, da hun som barn boede på Fejø, men siden flyttede til Sjælland.