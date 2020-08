De smadrede det hele

- De havde kun et mål ved at grave her - at finde guld ..., lyder det fra en chokeret arkæolog, efter illegale guldgravere smadrede hele udgravningen i Sahara

Illegale guldgravere har ødelagt en 2000 år gammelt arkæologisk udgravning i den østlige del af Sahara-ørknen i Sudan.

Det skriver BBC.

Udgravningen, Jabal Maragha, der daterer tilbage til mellem 350 år før vor tidsregning til 350 år efter, menes at have været hjemsted for en lille koloni. Men da personer fra Sudans konserveringsmyndigheder ankom til den gamle udgravning, så de, at to gravemaskiner og fem mand var i gang med at grave yderligere og uberettiget.

Foto: Ritzau Scanpix/Ebrahim Mahid

Kæmpe grøft

De havde blandt andet gravet en 17 meter dyb og 20 meter lang kløft.

- De havde kun et mål ved at grave her - at finde guld ..., lyder det fra den chokerede arkæolog Habab Idriss Ahmed, der har arbejdet ved udgravningen siden 1999.

Flere sudanske arkæologer slår nu alarm om, at det er ikke første gang, at man oplever illegale guldgravere være på jagt efter det dyrebare ædelmetal.

Foto: Ritzau Scanpix/Ebrahim Mahid

Gravrøvere

Langs floden Nilen er hundredvis af grave, der daterer tilbage fra faraones tid, blevet smadret af gravrøvere.

- Ud af tusinde mere eller mindre kendte bevaringsværdige steder i Sudan er mere end hundrede blevet beskadiget eller ødelagte, lyder det fra Hatem al-Nour, Sudans direktør for antikviteter og museer, til BBC.

Han uddyber, at det særligt er, fordi sikkerheden ved udgravningerne er meget lav, hvorfor det er nemme mål for røvere.

Sudan er Afrikas tredjestørste producent af guld. Kun overgået af Sydafrika og Ghana.

Sidste år indbragte guldminedriften mere end 7,5 milliarder til den sudanske stat.

