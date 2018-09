De spiste kylling på Burger King: Løb væk for at brække sig

Det unge par opdagede pludselig noget ubehageligt og mærkede at noget fæstnede sig mellem deres tænder

Da det unge svenske par Jonathan Alsed og hans kæreste Ellinor Aspegren i torsdags var i gang med at spise friturestegt kylling på en Burgerking, i den svenske by Jönköbing, opdagede parret noget ubehageligt, og Jonathan mærkede pludselig, at noget satte sig fast mellem hans tænder.

- Min kæreste sagde, at det var fjer. Det er det mest ækle, jeg har spist og set på, siger Jonathan Alsed.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Aftonbladet og Jnytt

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses en stor dusk fjer på kyllingen, som Jonathan havde sat tænderne i. (Foto: Jonathan Alsed)

Parret havde besluttet sig til at spise kylling torsdag eftermiddag på et spisested, de ind i mellem besøger i Jönköbing.. Ellinor Aspegren fortæller til Ekstra Bladet, at det foregik på Burger King på Hästhovsvägen.

- Det var klamt med fjer i maden, siger Ellinor til Ekstra Bladet.

Til Jnytt forklarer Jonathan, hvordan han reagerede, da han følte noget havde sat sig fast mellem hans tænder:

- Jeg pillede det bort og så straks, at det var fjer. Min kæreste sagde også, at der stadig sad fjer på kyllingen. Det var så ækelt. Kyllingen virkede ikke frisk. Jeg kan ikke forstå, at personalet ikke havde set fjerene, og at fjerene stadig sad på kyllingen, selv om den var friturestegt, siger Jonathan Alsed.

Jonathan og Ellinor fik begge kvalme og brækkede sig efter besøget hos Burger King. (Foto: Jonathan Alsed)

Brækkede sig efter besøg hos Burger King

Parret fik nok af den fjerprydede kylling og kontaktede personalet.

- De sagde ikke så meget, men sagde dog, at de ville give os en kompensation i form af et gavekort. Men vi havde ikke længere lyst til at spise der. Det virkede ikke, som om maden var frisk, siger Jonathan Alsed, der til Aftonbladet også fortalte kort og godt:

- Vi løb væk for at finde et sted, hvor vi kunne brække os.

Jonathan forklarer også, at parret efter besøget hos Burger King aflyste et planlagt møde med deres venner, fordi de følte sig dårlige og havde kvalme efter oplevelsen. De kastede begge to op efter besøget hos Burger King og lagde sig syge i seng tidligt på aftenen.

Den ansvarlige fra Burger King-restauranten har i en mail til Jnytt skrevet, at de har fået information omkring hændelsen fra gæsterne, og at der føres en dialog med dem.

'Hos os arbejder vi med at holde en høj kvalitet og standard på maden, og sikkerhed omkring maden er altid en prioritet. Vi har kontaktet vores leverandør og startet en undersøgelse. Der er dog ingen helbreds-risiko i forbindelse med sagen, lyder det fra den ansvarlige fra Burger King i en mail.