De største partier er tavse om omskæring

Flere partier i Folketinget støtter nu et forbud mod rituel omskæring af raske drengebørn, men de to store partier er svære at få i tale

86 procent af danskerne støtter et forbud mod rituel omskæring af drenge under 18 år.

Det viser en Megafon-måling foretaget for TV2 og Politiken.

Alligevel går et flertal i Folketinget ikke ind for et forbud.

Hvad mener partierne om rituel omskæring af drenge under 18? Socialdemokratiet: Har ikke taget stilling. Venstre: Har ikke taget stilling. Dansk Folkeparti: Støtter et forbud, men har ladet tre folketingsmedlemmer være frit stillet, så de kan stemme, hvad de vil. Radikale Venstre: Har ikke taget stilling. SF: Støtter et forbud. Enhedslisten: Støtter et forbud. Det Konservative Folkeparti: Overvejer at lade sine medlemmer være frit stillet. Nye Borgerlige: Støtter et forbud. Liberal Alliance: Støtter et forbud. Alternativet: Støtter et forbud. Vis mere Luk

Da Ekstra Bladet torsdag forsøger at få en kommentar fra Venstre, er meldingen uklar.

- Hvad er din holdning til omskæring af drengebørn?

- Det skal du snakke med Martin Geertsen om. Han er Venstres sundhedsordfører, siger Venstres Jane Heitmann

Ekstra Bladet forsøgte at spørge ind til regeringens holdning, men sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) besvarede ikke Ekstra Bladets henvendelse om interview.

Siden et borgerforslag med krav om mindstealder på 18 år for omskæring af raske drenge i 2018 fik de påkrævede 50.000 støtter, har Folketinget flere gange udsat at tage stilling til forslaget.

