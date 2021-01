De tvinger min datter til at se voldelig far

Kære Puk

Jeg er mor til tre dejlige børn. Deres far har fået tilhold mod at kontakte os, da han har truet med at slå os ihjel.

Jeg har været hele turen igennem: først som boligløs mor med tre børn, så på krisecenter, så som boligløs igen og med trussel om anbringelse af mine børn, hvis jeg ikke selv med det samme fandt en passende bolig.

Heldigvis fik vi endelig en lille bolig. Men da vi kom på plads, viste det sig, at min datter var blevet så syg og skadet af alt det, der var sket, at hun ikke kunne blive i hjemmet. Hun er derfor blevet anbragt på et opholdssted.

Familieretten har givet mig fuld forældremyndighed, og de har stoppet alt samvær mellem børnene og deres far, da man har vurderet, at han er farlig.

Nu er problemet, at der er flere forskellige systemer inde over.

Familieretten har afgjort, at han ikke skal se sine børn. Men i forhold til vores datter, der er anbragt, har kommunen sagt, at han har ret til at se hende.

Det vil sige, at hun som den eneste er tvunget til at have samvær med ham, selvom mine hjemmeboende børn og jeg er beskyttet af et polititilhold med overfaldsalarm. Det giver jo ikke mening!

Min datter ønsker ikke at se sin far, men kommunen fastholder - og det betyder, at min datter får det mere og mere skidt. Jeg har klaget til kommunen over beslutningen, men de end ikke svarer.

Familieretshuset siger, at de ikke kan gøre noget. Det er i sidste ende kommunens beslutning.

Det er da helt vanvittigt, at mine hjemmeboende børn er beskyttet mod ham, men min mest sårbare datter - der er anbragt - er ikke! Hvad skal jeg gøre?

Med venlig hilsen K.T.

Kære K.T.

Du har fuldstændig ret. Det er så vanvittigt et system på det familieretlige område med mange instanser, der arbejder på tværs af hinanden. Den ene hånd ved ikke, hvad den anden hånd laver. Man burde alene af den årsag samle det børnefaglige område under ét tag.

Som du skriver, giver det ingen mening, at Familieretshuset træffer afgørelse om samværsstop på baggrund af de i sagen alvorlige oplysninger - og ligeledes ved politiet - når så kommunen med baggrund i en anbringelse kan vurdere og beslutte helt omvendt.

Og det på trods af, at Familieretshuset som første instans har vurderet, at der ingen samvær bør være.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg vil anbefale dig at tage direkte kontakt til Ankestyrelsen. Der kan du tale med en jurist.

Du kan underrette Ankestyrelsen direkte og oplyse dem, at du på baggrund af de oplysninger, du har oplyst her, er bekymret for din datters trivsel og helbred som følge af de afgørelser, kommunen har truffet i anbringelsessagen.

Systemerne ’taler’ ikke sammen, og derfor bliver du selv nødt til at flette hele sagen sammen, når der er så mange instanser involveret.

Men hvis Ankestyrelsen mener, at der er grund til bekymring, kan de starte en sag af det, der hedder egendrift, hvor de i sidste ende kan træffe en beslutning, der overtrumfer kommunens.

Hvis det er for kompliceret en sag, og for komprimeret et svar, jeg her kan give på så begrænset plads, må du meget gerne kontakte mig igen.

Med venlig hilsen Puk