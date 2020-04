De ukendtes ø: Ligene som ingen gør krav på

Hjerteskærende.

Det er den bedste beskrivelse af en række billeder fra Hart Island øst for bydelen Bronx i New York City.

Ifølge Reuters bliver der i øjeblikket begravet omkring 25 mennesker hver dag. Fem dage om ugen.

Stedet er kendt for at være det sted, hvor mennesker uden familie, venner og andre pårørende bliver begravet. Ligene ingen gør krav på.

Og siden coronavirusudbruddet i New York er antallet af begravede steget markant.

Foto: Ritzau Scanpix/Lucas Jackson

Nu må de levende besøge New Yorks værste kirkegård

Frygter det værste

Normalt blev omkring 25 mennesker begravet på stedet om ugen. Nu er meldingen, at det tal er femdoblet.

- Der er blevet tilføjet to nye massegrave, hvis vi skulle få brug for dem, siger talsmand for Department of Correction Jason Kersten.

Han tilføjer samtidig, at de har fået at vide, at det kan komme på tale, at stedet skal bruges til 'rigtige' begravelse, hvis der bliver fyldt op i byens lighuse.

- Vi håber ikke, at det kommer så vidt, men vi er forberedt på det, siger Jason Kersten.

Inden de døde bliver begravet bliver de lagt i ligposer og deres navn skrevet på kisten

