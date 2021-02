De var Europas skrækeksempel: Nu er de en solstrålehistorie

Da coronavirussen for første gang brød ud i lys lue i Europa i foråret 2020, var det især Italien og Spanien, der blev fremhævet som eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis ikke man har smitten under kontrol.

I forbindelse med coronapandemiens seneste bølge har det imidlertid været i et andet hjørne af kontinentet, at de øvrige landes øjne har hvilet for at se, hvor galt det kan gå.

Med fremkomsten af den særligt smitsomme britiske variant, B117, var det nemlig ikke alene briterne selv, der blev ramt af forstærkede smitteudbrud.

Briternes naboer, Irland, fik nemlig ud af det blå den mest hastigt stigende smitte i verden i starten af januar, og Irland blev skrækeksemplet, der blandt andet fik Danmark til at indføre hårde restriktioner for ikke at ende i den samme situation.

Risiko i Danmark: Her er smitten gået 'grassat'

Uheldig timing

Den endnu ukendte mutation ramlede nemlig uheldigvis sammen med, at man i Irland omkring julen løsnede op for en række restriktioner som følge af lovende smittetal i december.

Men effekten af genåbningen blev hurtigt synlig, og allerede 24. december blev tidligere restriktioner genindført.

Billede fra byen Galway 22. dcember. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Det viste sig dog ikke at være tilstrækkeligt over for den nye mutation, hvorfor man 6. januar måtte indføre en endnu hårdere nedlukning på grund af den voldsomme eksplosion i smittetilfælde:

14. december kunne Irland således registrere 264 nye smittetilfælde - knap fire uger efter, 8. januar, var det tal mere end 30 gange så højt, da 8227 var registreret smittet på ét døgn ud af et befolkningstal, der er en anelse mindre end Danmarks.

Hårde restriktioner i Irland 6. januar indførte Irland nogle af de hårdeste restriktioner i Europa. De indebærer blandt andet, at man er pålagt at blive hjemme, med mindre man skal arbejde, studere eller lave essentielle handlinger, såsom lægebesøg eller indkøb. Click and collect af alt andet end dagligvarer, som ellers er tilladt i Danmark, er ikke tilladt. Det er tilladt at forlade sit hjem for at motionere i en radius af fem kilometer fra hjemmet. Alle skoler er lukket og der er indført nødpasning i daginstitutioner. Også alle byggepladser er med få undtagelser lukket, ligesom barer, restauranter og cafeer, der dog må sælge take-away. Man må ikke have besøgende i sit hjem, med mindre de er en del af ens 'støtte-bobbel', som blandt andet gælder for personer, der bor alene eller bor alene med børn under 18 år. Vis mere Luk

'Én ting, Irland har lært os, er, at selv begrænset social kontakt - som er hvad de fleste praktiserede - er nok til at lade covid-19 bryde ud på ny,' skriver en af Irlands førende professorer i immunologi, Luke O'Neill fra Trinity College Dublin, i en analyse på The Conversation.

Ramt med en hammer

Han hæfter sig imidlertid ved, at irerne i rekordfart har formået af få vendt kurven og få det eksploderende smittetal ned igen.

Ambulancer holder i kø i Portugal: - Ikke slemt, men forfærdeligt

'Irland har ramt kurven med en hammer og har sendt den mod jorden. Denne præstation er noget at være stolt af,' skriver han.

Torsdag blev 862 registreret smittet i Irland. På godt en måned er det altså lykkedes at reducere antallet af smittede med 90 procent.

'Irlands erfaringer viser endnu engang, hvor ligetil det er at få antallet af smittede ned. Virussen går fra én person til en anden. Hvis folk ikke mødes, eller hvis de overholder retningslinjerne (afstand, maske, begrænset tid indendørs, udluftning), bliver spredningen reduceres betragteligt og antallet af smittede falder,' skriver Luke O'Neill.

Nyt studie: Vaccinen virker mod nye mutationer

Irland har ligesom en række andre lande strenge rejserestriktioner for at føre kontrol med smitten. Her ved lufthavnen i Dublin. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Irland laver ikke på daglig basis sekventering af covid-19-prøver lige som i Danmark, men allerede i uge 2 vurderes det, at B117 blev den dominerende variant i Irland.

I alt 3846 mennesker, der var smittet med covid-19, har mistet livet i Irland. Næsten halvdelen er døde i løbet af de seneste to måneder.