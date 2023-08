Kun i Ekstra Bladet

På deres officielle kanal var de helt klare i mælet.

Al-Qaeda sværger død over danskere og svenskere i kølvandet på de mange koranafbrænder, som har fundet stedet i de to skandinaviske lande i løbet af sommeren.

Danmark er officielt på hitlisten for første gang siden Muhammad-krisen, men hvor står al-Qaeda i dag, og hvem er det, der står i spidsen for at dræbe danskerne.