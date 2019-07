Deadline for studievalg: Denne uddannelse topper lønliste

Fredag klokken 12 er deadline for tusindvis af unge, som søger ind på videregående uddannelser via kvote 1-systemet, der udelukkende er baseret på ansøgernes resultater fra ungdomsuddannelserne.

Og for de ansøgere, som drømmer om et arbejde, der belønnes med en høj indkomst, er der god grund til at vælge uddannelse med omhu.

Således er der mere end en million kroners forskel på den gennemsnitlige årsindkomst for de højst betalte kandidater sammenlignet med de lavest betalte.

Det viser en opgørelse fra den liberale tænketank Cepos.

Her fremgår det i toppen af listen, at bruttoindkomsten for en kandidat i forsikringsmatematik - også kaldet aktuar - ligger på 1.410.000 kroner.

Til sammenligning tjener en kandidat i internationale forhold og udviklingsstudier i gennemsnit 289.000 kroner om året.

Og der er flere fællestræk for uddannelserne i både toppen og bunden af listen. Det forklarer Mads Lundby Hansen, cheføkonom ved Cepos.

- Ser man på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger de alle - på nær jura - på en matematisk eller naturvidenskabelig baggrund.

- I bunden har vi mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur, siger han.

De lave indkomster på de "bløde" uddannelser skyldes blandt andet større ledighed blandt kandidaterne. Indtægter fra overførselsindkomster er således også medregnet i opgørelsen.

Ifølge Cepos bør den nye regering overveje, hvordan man får flere til at vælge uddannelser med gode jobmuligheder og høj løn.

Ellers vil det ifølge Mads Lundby Hansen føre til forringet velstand i samfundet.

Det er dog ingen god idé, mener regeringens støtteparti De Radikale, der tror på en lys fremtid for de bløde kandidater.

- Et samfund, der alene baserer sig på, hvad der produktionsmæssigt er behov for lige nu, bliver meget sårbart, og jeg synes også, at det bliver meget fattigt, siger fungerende politisk ordfører Jens Rohde.

Han mener, at der de seneste mange år har været for meget fokus på at måle kandidaternes værdi i kroner og øre på kort sigt.

- Derfor håber jeg først og fremmest, at de unge vælger uddannelse ud fra, hvad de brænder for og interesserer sig for.