Debat raser efter hestepære-uheld

En brækket arm efter et fald i hestepære har antændt en gammel diskussion om hestes afføring

En kvinde endte i en noget så uheldig situation, efter hun mødte en uventet forhindring på en cykelsti i Odense.

Her gled hun nemlig i en dynge hesteafføring og brækkede sin arm, hvilket tilsyneladende splitter odenseanerne.

Det har nemlig antændt en gammel debat i det nordvestlige Odense, efter en ven af kvinden skrev et opslag i den lokale Facebook-gruppe.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

I lokalgruppen har flere beboere givet deres holdning til kende om, hvorvidt det er tilladt at ride på cykelstier eller ej, og om man sågar skal samle hestens efterladenskaber op efter sig selv.

Nogen fastslår, at der er ridestier til formålet, mens de på den anden side skriver, at det er fuldstændig lovligt at ride på cykelstien.

Hvad siger loven?

Men hvad siger reglerne så egentlig om ridedyr og cykelstier?

Heste defineres som køretøj i færdselsloven og skal derfor rides og trækkes på almindelig vej og altså ikke på cykelstier.

Man må bevæge sig til hests på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje bredere end 2,5 meter og selvfølgelig på afmærkede ridestier, skriver Fyens Stiftstidende.

Skal man samle hestepæren op?

Siden hesten slet ikke bør befinde sig på cykelstier, hører afføringen altså ikke til der, og det er derfor ulovligt ikke at fjerne hestens efterladenskaber.

På veje skal du dog ikke samle op efter hesten, da det her ikke defineres som forstyrrende for trafikken eller forurenende.

Den fynske avis har været i kontakt med Fyns Politi, der tilsyneladende aldrig har uddelt bøder for denne slags kriminalitet.