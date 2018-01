Defekt batteri: Det eksploderede lige op i hovedet på mig

30-årige Robert Jakobsen fra Grindsted var tæt på at miste synet, da et defekt fyrværkeri-batteri sendte en ildkugle lige mod hans øje, da han antændte det

Klokken havde netop slået 12, da 30-årige Robert Jakobsen skulle skyde nytåret ind i Grindsted. Her havde havde i festligt lag med venner og kæreste hygget sig på årets sidste dag.

Men det hele endte brat.

- Jeg kan faktisk ikke huske noget fra selve ulykken. Jeg kan huske, at jeg tænder lunten. Det næste jeg kan huske, er, at jeg ligger inde i ambulancen, siger Robert Jakobsen.

Det helt store nytårsknald skulle fyres af ude på villavejen, hvor festen blev afholdt. Her havde Robert fået lov til at tænde et stort fyrværkeri-batteri af sin ven.

Artiklen forsætter under billedet...



Robert Jakobsen fik ikke fyret meget nytårskrudt af nytårsaften. Foto: All Over

- Jeg skulle tænde et batteri, og lige i det sekund jeg tænder lunten skyder der en ildkugle ud af batteriet, og de er ret store, siger Robert Jakobsen.

Ifølge Robert Jakobsen holdt armen ud i strakt og tændte med en stormlighter, da han ikke ville komme til skade. Men braget og ildkuglen slog ham ud og han mistede kortvarigt bevidstheden.

Mister synet

Robert Jakobsen mener, at batteriet må have været defekt.

Ambulancen kom hurtigt til stedet og kørte ham til Kolding Sygehus.

- Nu mister jeg synet, det var det første, der slog mig, husker Robert Jakobsen.

Artiklen forsætter under billedet...



Robert Jakobsen håbede på at fyre et ordenligt brag af, men endte i stedet på Kolding Sygehus, da fik en ildkugle fra et batteri i hovedet, da han prøvede at tænde et batteri. Foto: Privat

På Hospitalet fik han hurtig behandling, og det blev konstateret, at såret under venstre øje krævede tre sting.

- Mit syn har heldigvis ikke taget skade, men der er kommet en lille ridse på hornhinden, det skulle hurtigt hele igen, forklarer han.

I bedring

Det var ikke den afslutning på aftenen, som Robert Jakobsen havde håbet på sammen med kæresten.

- Taget i betragtning af, hvad der skete, så går det rimeligt.

- Jeg har lidt hovedpine i dag, men tænker hele tiden over, hvor glad jeg er for, at der ikke skete mere, siger han.