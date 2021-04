Del af raket faldt ned på landejendom i Washington

En del af en rumraket, som sidste uge lyste himlen op i delstaten Washington, er landet på en landejendom.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Det var tilsyneladende en Falcon 9-raket fra det private rumselskab SpaceX, der 25. marts brændte op på vej ind i atmosfæren og lyste himlen op på en spektakulær måde, der kunne minde om en meteorregn.

Det oplyste USA's nationale vejrtjeneste i Seattle. De lysende raketdele kunne blandt andet ses i delstaterne Oregon og Washington og blev delt bredt på sociale medier.

Men ikke alle dele brændte op på vej mod Jorden.

En landejer i Washington, som ikke ønsker at stå frem med navn, fandt efterfølgende en del af en Falcon 9-raket på sin jord.

Den lokale avis Tri-City Herald melder, at raketdelen faldt ned på en mark. Ingen kom noget til skade.

Det lokale politi i området Grant County oplyser, at det var en særlig højtryksbeholder, som faldt ned i området, der dog ikke specificeres nærmere.

- Medier og skattejægere: Vi offentliggør ikke detaljer. Landejeren vil simpelthen gerne have lov at være i fred, skriver politiet i Grant County på Twitter.

Ifølge politiet har SpaceX nu hentet raketdelen.

Beholderen efterlod sig et cirka ti centimeter dybt aftryk på mandens jord, oplyser politiet.

Tech-mediet The Verge skriver, at det sådan set var planmæssigt, at raketdelene skulle falde ned på jorden igen efter at have bidraget til en affyring af en sending Starlink-satellitter fra SpaceX.

Men tilsyneladende vendte den tilbage til Jorden på det forkerte sted og forkerte tidspunkt.

Det siger astrofysikeren Jonathan McDowell ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics til mediet.

- Det er lidt mærkværdigt, at raketdelen ikke gik ud af kredsløb 4. marts på en måde, som var under kontrol - det ser ud som om, at noget gik galt, men SpaceX har ikke sagt noget om det, siger han til The Verge.

Det er ikke eneste gang, at der den seneste tid er faldet SpaceX-raketdele ned i USA.

En prototype til en Starship-raket mislykkede således tirsdag med en landing, og dele af den blev fundet op til otte kilometer væk fra dens planlagte landingssted i Boca Chica i Texas, skriver nyhedsbureauet Reuters.