Deler gratis ting og mad ud

JULEMÆND ÅRET RUNDT: To mænd og en kvinde brugte fem timer natten til mandag på at indsamle tre-fire tons kasseret mad og nonfood-varer i Aarhus-området, som de delte ud af ved Aarhus Universitet

Bag smilene og stoltheden ved at kunne glæde andre og tilfredsheden med at sende et stærkt signal til omverdenen ved Fabian Vennekilde, Mikael Miehs Andersen og Mira Suljic bedre end mange, at de tre 'skralderes' spontane gavebod af indsamlede mad- og nonfood-varer er blevet til på en trist baggrund.

Der gik kun ganske få minutter på denne lune forårsdag i februar, så var hjørnet foran Nobelparken ved Aarhus Universitet ud til et af byens mest trafikerede vejkryds mellem Randersvej og Ringgaden fyldt med snesevis af nysgerrige studerende. De havde ud af vinduerne fulgt med i trioens opstilling af en gavebod i ordets bedste betydning og lige foran en velvalgt målgruppe personificeret ved de mange studerende, som ofte har en anstrengt økonomi, mens de uddanner sig.

Massevis af især studerende besøgte mandag eftermiddag den spontane gavebod, som tre frivillige mad- og nonfood-indsamlere satte op efter at have brugt fem timer natten forinden på at indsamle mellem tre og fire tons mad, møbler, tøj etc. Foto: Anita Graversen

- Tag, hvad I vil have. Så undgår vi mere spild end højst nødvendigt, råber 30-årige Fabian Vennekilde, der overvejer at droppe sit job som kok i Taastrup ved København til fordel for et liv på fuld tid som ulønnet 'skralder'.

For ham som for Mikael Miehs Andersen, der har viet de seneste syv år af sit liv til at bekæmpe madspild og overforbrug som kontanthjælpsmodtager og ulønnet skralder, er smilene og taknemmeligheden hos aftagerne af de mange varer løn nok i sig selv.

- Vi er i gang med at ofre hele den næste generation for, at vi kan leve i luksus, og hvis ingen gør noget som os her og nu, så brænder verden sammen, før end vi kan forestille os det, siger Fabian Vennekilde.

Forbandet svineri

Mens Fabian Vennekildes uegennyttige indsats er af nyere dato, har Mikael Miehs Andersen kun fået kram, smil og skulderklap for sit arbejde med at samle skrald i nu syv år.

- Jeg gør det, fordi jeg synes, det er noget forbandet svineri, at samfundet har udviklet sig i en retning, så mennesker kasserer madvarer og ting i et omfang og af en beskaffenhed, så man tror, det er løgn, siger 43-årige Mikael Miehs Andersen.

Han og Fabian Vennekilde kom i kontakt med den kvindelige tredjedel af trioen, Mira Suljevic, via de sociale medier

Mira Suljevic (tv.), Fabian Vennekilde og Mikael Miehs Andersen (th.) fandt sammen via sociale medier om at lave den frivillige indsamling af kasserede mad- og nonfood-varer i Aarhus-området natten til mandag. Trioen spredte åbenlys glæde blandt de mange især studerende fra Aarhus Universitet lige ved siden af, som kom forbi og tog for sig af godterne. Foto: Anita Graversen

- Jeg er ikke en egentlig 'skralder', men brænder for bæredygtighed og arbejder i en second hand-butik her i Aarhus. De to ting læner sig dog op ad hinanden, og da jeg fandt ud af, at jeg kunne gøre en forskel ved at hjælpe Fabian og Mikael i nogle få timer, tøvede jeg ikke, siger 27-årige Mira Suljevic, der studerer nordisk sprog og kultur ved Aarhus Universitet i de røde bygninger kun få meter fra den farverige blanding af dyner, tæpper, bléer, luksus-spegepølser, øl, kakaomælk, møbler, brød, pølser, pålæg, kondisko, tøj, sportstasker, æg og tomater for blot at nævne et udsnit af de mange varer til fri afhentning.

Næsten tømt på tre timer

Fabian, Mikael og Mira erkender, at trætheden er ved at kunne mærkes efter en nat uden søvn. Et hurtigt regnestykke siger, at de hver især må have løftet flere tons, hvis vi antager, at de har haft fat i de op mod fire tons varer mindst to gange. Den eneste sponsorstøtte, trioen har fået, er den køletrailer og varevogn, som varerne er læsset op i.

Supermarkeder som Netto, Fakta, Aldi og Meny og butikskæder som Jysk, Jem & Fix og Harald Nyborg har bidraget til 'festen' ved universitetet, hvor de fleste af de mange varer til en anslået samlet værdi af mellem 80 og 100.000 kroner mandag sidst på eftermiddagen allerede er afsat efter blot tre timers spontan gavebod.

- De fleste supermarkeder må ikke udadtil sige ja til, at vi skralder deres kassérede varer, men de kan samtidig sagtens se alle fordelene ved det. Vi har selvfølgelig sikret os, at det er skrald og kun skrald alle de steder, vi har skraldet, siger Mikael Miehs Andersen.

Fabian Vennekilde tilføjer, at skulle der mod forventning være varer tilbage, når mørket falder på, så vil den populære trio selvfølgelig tage dem med.

- Hvis vi ikke ryddede pænt op efter os, ville alt det her ikke give mening, lyder det samstemmende fra Fabian Vennekilde og Mira Suljevic.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Studerende: Vi skræller da selv

Da skraldertrioen Fabian Vennekilde, Mikael Miehs Andersen og Mira Suljevic mandag havde pakket resterne af deres gavebod sammen ved Aarhus Universitet, anslog de, at der havde været omkring 1000 aftagere af de op mod fire tons gratis varer.

Ekstra Bladet talte med nogle af de første, der ilede til. Fælles for dem var, at de enten selv er skralder eller kender nogen, som er.

Peter Mikkelsen beundrer de gratis varer på pladsen ved Aarhus Universitet. Foto: Anita Graversen

- Jeg skralder selv jævnligt. Med et rådighedsbeløb på 1700 kroner kan det være en stor hjælp at bruge tid og energi på at gøre det. Eksempelvis køber jeg aldrig fisk, siger Peter Mikkelsen, 20, og studerende på 2. semester af cognitive science.

Peter Mikkelsen tilføjer, at han har flere studiekammerater, som også skralder.

Det samme har de to teologi-studerende på 2. semester Laura Vilsgaard Kejser og Simone Nielsen.

De to teologi-studerende, Laura Vilsgaard Kejser og Simone Nielsen på henholdsvis 22 og 21 år, holdt sig heller ikke tilbage ved de mange gratis varer, som blev 'serveret' lige foran dem. Foto Anita Graversen

- Det er sygt, så mange varer der er, og som intet fejler. Se for eksempel de mange luksusspegepølser, som kan holde sig til engang i maj, siger Laura Vilsgaard Kejser, der har boet på et kollegie, hvor en skralder ofte fyldte køleskabet med kassérede fødevarer.

Simone Nielsen supplerer:

- Det er en fed måde at gøre det på. Det skaber både opmærksomhed om noget vigtigt og gavner en målgruppe som os studerende, der virkelig nyder godt af at kunne få fingre i så fine varer, som intet fejler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fakta om madspild

14.000 tons - så meget har danskerne reduceret deres madspild i årene fra 2011 til 2017.

Danskerne, som bor i etageboliger, fører an og har reduceret deres madspild med 24 procent pr. person, mens madspildet i én-familie-huse er uændret.

Samlet har danske husholdninger reduceret madspild med otte procent pr. person i løbet af de seneste seks år. Alle danske husholdninger havde et madspild på 261.000 tons i 2011/2012 - dette tal er faldet til 247.000 tons i 2017.



Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, rapporten 'Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger', tal fra 2018.