Deler 'sexistiske' billeder af Mette F. og Vermund: - Jeg er virkelig bekymret

Den tidligere formand for Kristendemokraterne Stig Grenov blander sig nu i sexismedebatten.

Det gør han ved tirsdag at dele to opslag på Twitter, som har mødt stor modstand. Efterfølgende er de blevet slettet igen af den 59-årige politiker.

Og det er der god grund til, mener direktøren i Kvinfo. Opslagene er nemlig fuldstændig langt ude og skader debatten, lyder dommen.

Sådan skriver Stig Grenov på Twitter tirsdag. Foto: Twitter

I to opslag skriver Grenov, at 'Sexistiske krænkelser stopper først, når alle mænd lærer at opføre sig ordentligt, og ingen kvinder bruger deres krop med den ene hensigt at få magt.' Efterfulgt af en tekst om, at både Mette Frederiksen og Pernille Vermund 'sidder på magtens tinde i dag'.

I det første opslag er en delvist afklædt Mette Frederiksen afbildet. Billedet af statsministeren er flere år gammelt.

I opslaget om Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, sidder hun i en bikini i en kano på en ferie på Isola de Ponza ud for Napolis kyst.

Begge billeder er taget uden nogen sammenhæng til den politiske verden.

Derfor er det svært at se, hvad de har med sexisme at gøre, påpeger Henriette Laursen, der er direktør i Kvinfo.

- Det er en virkelig skidt fremstilling af mænd, som Grenov kommer med her. For hvad er det i virkeligheden for nogle mænd, som ikke kan styre sig, hvis de ser en kvindekrop. Jeg har mere tiltro til mænd end det. Selvfølgelig er de ikke så ustyrlige. Jeg synes egentligt, at det handler om hans syn på mænd, siger hun til Ekstra Bladet.

- Vi ser både mænd og kvinder dele sådanne opslag. Det gør mig virkelig bekymret for, om det kan bringe os tilbage til første bølge af MeToo, hvor vi talte meget om heksejagt og folkedomstol. Vi skal nødigt tilbage dertil, uddyber hun.

Grenov deler ligeledes dette billede af Pernille Vermund på det sociale medie. Foto: Twitter

Generelt skal debatten om sexisme i Danmark tilbage på sporet. Det kommer man ikke ved at dele opslag, som Stig Grenov har gjort, mener Henriette Laursen.

- Den her måde at tale om sexisme og kvinder i politik eller ledelse på bliver anvendt som et stereotyp om kvinder, som er nedværdigende, fordi det giver klare indtryk af, at de har bollet sig til tops. Vi skal have debatten tilbage på sporet, siger hun.

Stig Genov har efterfølgende slettet begge opslag. Tirsdag eftermiddag skriver han på sin Twitter-profil, at han har fjernet opslagene. Han beskylder samtidig andre for at afspore debatten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Stig Grenov. Han skriver i en sms, at han ikke har noget at tilføje.

