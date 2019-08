Delfintræner i shitstorm: 'Skal fyres'

En træner i et delfinarium bliver efterforsket for mulig dyremishandling, efter en video af hende, hvor hun sidder på en af delfinernes ryg, gik viralt.



Hændelsen fandt sted i en attraktion i Dubai.



Det skriver medier som Gulfnews og The Sun.



Dr. Elsayed Ahmad Mohammed, regional direktør i International Fund For Animal Welfare, udtrykte også sin bekymring for måden, delfinen blev behandlet på.



- Det er velkendt, at en delfins krop er meget følsom. En delfins krop er ikke tilpasningsdygtig til noget som helst tryk, når den er ude af vandet. At presse delfinen mod gulvet kan nemt skade dens indre organer, forklarer han til Gulfnews.

Stop den mishandling!

Instagram brugeren @cetacean.inspiration, som er en fortaler for dyrevelfærd, postede videoen på sin profil. Efterfølgende har flere 100 udtrykt deres vrede over delfintræneren.



'Så sørgeligt! Jeg beder til, at de snart har love, der vil beskytte dem fra sådan et liv', skriver @blessed_mom_and_wife i kommentarsporet.



'Ulækker opførsel! De folk skal fyres og retsforfølges for dyremishandling!,' raser @emmabrainofficial.



'Den træner er godt nok et fjols. Det akvarium burde blive lukket ned' lyder det fra @tanishka_bakshi

De to trænere der lavede videoen, har efter hændelsen slettet deres profiler på de sociale medier.

