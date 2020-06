Delstater kræver karantæne ved indrejse

Coronasmitten viser ikke tegn på at være aftagende i USA.

Det har onsdag fået guvernørerne i tre delstater til at beordre, at personer fra en række stater med høj smitte skal i karantæne i to uger ved indrejse.

Der er tale om områderne New York, New Jersey og Connecticut, der var de første stater i USA til at blive hårdt ramt, der nu forlanger, at man altså skal i karantæne, hvis man vil besøge staterne, og selv kommer fra stater med høj smitte.

Det skriver Reuters og CNN.

- Den simple grund er, at vi har arbejdet meget hårdt for at få inddæmmet smitten, og vi ønsker ikke at se den gå op, for når folk tager til regionen, kan de bogstavelig talt tage virussen med sig, forklarer den amerikanske politiker Andrew Cuomo.

Udmeldingen kommer efter efter den dag, hvor landet kunne måle sin andenstørste stigning i tilfælde af smittede med coronavirus - 36.000 nye tilfælde tirsdag i USA.

De stater, som har høj smitte, er Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas, Washington og Utah.