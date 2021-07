Delta aflyser studenterfest: - Det er lidt mærkeligt

8803 personer er bedt om at gå i isolation som følge af knap 400 bekræftede tilfælde med Delta-varianten.

Nogle af dem er den tidligere 3.U klasse fra Rysensteen Gymnasium, der alle er tredje led til en Delta-smittet.

Da komikeren Mette Frobenius' datter Sofie torsdag 29. juni skulle holde stor fest for den dimitterede klasse, tikkede den dårlige nyhed ind.

- Vi havde pyntet op, vi havde købt ind og glædet os helt vildt. Klokken 14 tikkede der en sms ind på Sofies telefon om, at hun skulle isolere sig. Det var simpelthen så ærgerligt, vi kunne næsten ikke have det, fortæller Mette Frobenius til Ekstra Bladet.

- Hun havde været på studentervogn med en, hvis veninde har fået Delta-varianten. Sofie har det ikke. Hende fra klassen har det ikke, men det har veninden. Så Sofie må ringe og aflyse den største fest i hendes liv indtil videre for alle hendes venner. Det er pisse ærgerligt.

Hele 3.U skal derfor i isolation ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Jeg har valgt ikke at stille spørgsmålstegn ved det (retningslinjerne for isolation red.). Jeg ved ikke nok om den her Delta, men jeg synes, det er mærkeligt, at man bliver smittet af en, der har været i nærheden af en, men jeg ved ikke nok om det, siger Mette Frobenius.

Mette Frobenius er ærgerlig over aflysningen, men festen er udskudt til en anden dag. PRIVATFOTO

Kryptisk svar fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsmyndighederne ville ikke direkte fortælle, om man overvejer at sløjfe isolationskravet for tredje led til Delta-smittede, da Ekstra Bladet torsdag spurgte Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, om man overvejer at droppe forsigtighedsprincippet.

Mette Frobenius fortæller, at selvom hun synes forsigtighedsprincippet virker lidt mærkeligt, kan det være det hele værd.

- Hvis det er det, der gør, at vi ikke skal lukke ned om en måned igen, så vil jeg gerne tage den hårde tur nu, siger hun.

Mette Frobenius fortæller, at Sofie og resten af 3.U under isolationen har holdt en fest over Zoom. Hun lover dem en ordentlig fest, når de er ude af isolation.

- Sofie har rykket festen til 5. august. Jeg har virkelig ondt af 3.U, og jeg lover, at vi kommer til at holde en god fest for dem, slutter Mette Frobenius af.