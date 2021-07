Delta dominerer i Europa: Nu kommer Lambda-varianten

Der er intet, som tyder på, at den nye variant er lige så smitsom som Delta, og den kommer næppe til at få overtaget i Europa, fortæller Statens Serum Institut

Vi har netop vænnet os til Delta-varianten herhjemme og i Europa, hvor den er blevet den mest udbredte i flere lande.

Men nu er der en ny variant på vej til det europæiske kontinen. Faktisk er den allerede konstateret i flere europæiske lande, lyder det fra Statens Serum Institut.

Det drejer sig om Lambda-varianten, som første gang dukkede op i november 2020 i Peru, hvor den nu er dominerende. Den har efterfølgende vundet indpas i Latinamerika, men den vil ikke kunne vippe Delta af pinden i Europa, vurderer professor.

Ikke som Delta

Hos Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme er der ikke udbredt nervøsitet over Lambda-varianten. Her er den således ikke på listen over bekymrende virusvarianter, ej heller på listen over varianter, der skal holdes ekstra godt øje med.

Den er dog at finde på listen over varianter, som bliver moniteret af ECDC. Og der er en god grund til, at den ikke vækker udbredt bekymring, forklarer Troels Lillebæk, der er afdelingschef ved Statens Serum Institut og professor ved Københavns Universitet.

- Den er registreret i flere lande i Europa, men her har den ikke rigtigt udviklet sig. I laboratorieforsøg, er den koblet sammen med nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer, som vi kender med Delta-varianten. Derudover er der en mutation på den samme position, som vi også ser i Delta, hvilket har noget at gøre med, hvor godt den her variant binder sig til receptorer i menneskekroppen.

- Så man kan sige, at Lambda kan være relateret til nedsat følsomhed over for vacciner og øget smitsomhed, men der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at det vil blive den dominerende variant herhjemme, hvor Delta dominerer.

OVERBLIK: Sådan får coronavarianterne deres navne Den britiske, den brasilianske og den sydafrikanske coronavariant - også kendt som B.1.1.7, P.1 og B.1.351. Det kan være svært at huske de videnskabelige navne på de mange coronavarianter. Bliv klogere på, hvorfor varianterne hedder, som de gør: * Når forskere skal navngive sygdomme, kan de bruge flere forskellige systemer. Et af dem hedder Pango lineages. Det er en forkortelse for en software – Phylogenetic assignment of named global outbreak lineages. * Varianter kan forstås ved at tænke på et slægtstræ. Man kan sige, at varianterne benævner en given gren i et slægtstræ, hvor den oprindelige coronavirus - SARS-CoV-2 - er stammen. * De allerførste virusgrene, som blev registreret i Kina sidste år, blev kaldt A og B. Efterhånden som de udviklede sig og spredte sig over hele kloden, blev deres forgreninger navngivet med en række tal. * For eksempel var det 'grenen' B.1, der forårsagede et stort smitteudbrud i Italien sidste år. Siden har den forgrenet sig til varianten B.1.351, som populært kaldes 'den sydafrikanske variant'. Det skal forstås som, at denne variant er den 351. efterkommer af den virus, der rasede i Italien. * For at undgå alt for meget forvirring over navnene må hver variant - hver gren på slægstræet - kun have tre punktummer i sit navn ifølge Pango-systemet. Hvis virusset ændrer sig markant, begynder man en helt ny 'gren' på træet. * Det er forklaringen på, at den variant, som først blev registreret i Brasilien, kaldes P.1, selv om den oprindelig er en forgrening af varianten B.1.1.28. * Af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) vejledning til at navngive sygdomme fra 2015 fremgår det, at navnene ikke bør indeholde geografiske områder, navne på befolkningsgrupper, dyrearter eller bestemte fødevarer. * Det kan ifølge WHO være stigmatiserende at kalde varianterne 'den britiske' eller 'den sydafrikanske'. * Netop derfor besluttede WHO for nylig at navngive varianter med inspiration fra det græske alfabet. Derfor kaldes for eksempel B.1.1.7 nu Alpha, B.1.351 kaldes Beta, mens P.1 har fået navnet Gamma og B.1.617.2 benævnes Delta. Kilder: Tidsskriftet Nature, New York Times, National Geographic, Claus Nielsen, afdelingschef ved Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut (SSI). Vis mere Vis mindre

Også i Danmark

Selvom den relativt ukendte variant har cirkuleret i Europa i månedsvis nu, har den ikke formået at tage ordentlig fat, pointerer Troels Lillebæk

- Den er faktisk også set i Danmark. Her har vi set to tilfælde. Første gang 17. april og anden gang 2. maj, men vi har ikke set den siden. Man kan jo aldrig sige noget med 100 procents sikkerhed, men intet tyder på, at Lambda vil tage over fra Delta. Nærmere tværtimod.

Troels Lillebæk er ligeledes formand for den risikogruppe, der overvåger forskellige coronavarianter. Her viser erfaringer fra Sydamerika, at Lambda dog er mindst lige så smitsom som både Alfa- og Gamma-varianterne

- Den har udkonkurreret Alfa (tidligere britiske) og Gamma (tidligere brasilianske) varianter i Peru, men den har ikke udkonkurreret Delta. Hvis Lambda nu virkelig havde et potentiale til at udkonkurrere Delta, så er det overraskende, at den ikke har gjort det endnu, kan man sige, for den har været på samme rejse rundt i verden.

Indtil videre er Lambda konstateret i europæiske lande - foruden Danmark - som Storbritannien, Spanien, Tyskland og Schweiz

Coronagrave i den peruvianske by Arequipa. Det sydamerikanske land er blandt de hårdest ramte af corona i verden. Foto: Denis Mayhua/Ritzau Scanpix

Peru har ligesom mange andre lande i Sydamerika været hårdt ramt under pandemien, hvor overfyldte hospitaler og mangel på ilt har forværret den allerede alvorlige krise.

Det har dog stået særligt slemt til i Peru, der har det højeste antal dødsfald per indbygger i hele verden. På listen over flest døde overhovedet ligger landet med 32 millioner indbyggere nummer fem med tæt på 200.000 dødsfald.

Ekstra Bladet har forsøgt få en kommentar fra Statens Serum Institut, men har man ikke noget at tilføje i forhold til Lambda-varianten, lyder det.