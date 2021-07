Delta har taget over: - Vi kan ikke slippe tøjlerne

Selv om danskerne er mindre bekymrede for coronavirus end tidligere, er der endnu ikke plads til at slække på kravene.

Så klar er meldingen fra direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

- Flere og flere bliver færdigvaccineret, og dem, der ikke er vaccineret endnu, er sjældent dem, som bliver alvorligt syge. På den måde er det bestemt blevet lysere, men vi er på ingen måde et sted, hvor vi bare kan slippe tøjlerne, siger hun til Ekstra Bladet.

Vaccinerede kan smitte

Tidligere mandag skrev Styrelsen for Patientsikkerhed, at nære kontakters nære kontakter, det omtalte tredje led, ikke længere anbefales at gå i isolation.

Samtidig er 65 procent af danskere vaccineret, vaccinen virker mod den ekstra smitsomme Delta-variant, der er færre end 50 indlagte, og næsten ingen dør længere.

- Der er stadig nogle, der kan blive syge. Primært dem, der ikke er vaccineret. Dem, der har fået første stik, er blot 30 procent beskyttede. Mens fuldt vaccinerede personer er beskyttet med ca. 90 procent, siger Anette Lykke Petri videre med henvisning til, hvorfor der endnu er krav om isolation, såfremt man er nærkontakt.

- Du kan stadig blive syg og smitte videre, selv om du er vaccineret.

Bekymret?

De seneste tal viser, at 60 procent af de sekventerede prøver er Delta-varianten. Det betyder, at varianten nu er den dominerende i landet.

- Hvor bekymret bliver du, når du så ser festerne efter fodboldkampene?

- Når så mange er samlet og fester med god grund, så vil det være mærkeligt, hvis der ikke skete smittespredning

- Det, vi har set indtil videre ved EM, har været relativt lave smittetal. Vi ved, at der kan være mørketal, vi ikke kender til, men der er indtil videre ikke sket en voldsom stigning i smittetallet på grund af fodbold. Men også det overvåger vi meget nøje, så vi kan bremse en opblussen af Delta-varianten, lyder det fra Anette Lykke Petri.

Hård kritik

Mens næsten 10.000 danskere med et fingerknips røg i isolation på grund af netop Delta-varianten, blev Styrelsen for Patientsikkerhed centrum for spandevis af kritik.

- Både fra erhvervsliv og politikere har I fået kritik for den omfangsrige smitteopsporing og isolation. Hvilket indtryk har det gjort på jer?

- Overordnet er det den sundhedsfaglige vurdering, der gør, at vi ændrer strategi. Når det så er sagt, lytter vi selvfølgelig til kritikken. Oven i alle de andre sundhedsfaglige argumenter skal det være også proportionalt. Det antal mennesker, vi sætter i isolation, skal være proportionalt med gevinsten.

- Den strategi, vi har haft indtil i dag, har i høj grad været med til at holde hånden under genåbning og dermed også erhvervslivet. De siger, hvad de skal sige for at få deres hverdag til at hænge sammen, hvilket jeg har respekt for.

- Vi har lyttet til dem, men det er ikke sort/hvidt, det her, siger direktør Anette Lykke Petri.