Delta-variant skaber bekymring: - Som coronavirus på steroider

Delta-varianten af coronavirus spreder sig som en steppebrand globalt. I Guds eget land, USA, er der også en stigende bekymring for den nye coronavariant.

- Det er som coronavirus på steroider. Du kan være sammen med mennesker i kortere tid og stadig blive smittet, siger Andy Slavitt, der er tidligere rådgiver i Det Hvide Hus, til CNN.

Andy Slavitt havde tidligere rollen som seniorrådgiver. Han var talsmand for Det Hvide Hus' covid-19-reaktionsteam i den tidligere fase af pandemien.

Den opsigtsvækkende udtalelse kommer efter, at det amerikanske centre for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse (CDC) tirsdag stemplede varianten som 'bekymrende'.

Det betyder, at CDC anser risikoen for, at den spredes og forårsager mere alvorlige sygdomsforløb, for større.

Ifølge CDC står varianten for 10 procent af alle smittetilfælde i USA.

- Den giver folk enhver grund til at lade sig vaccinere, siger Slavitt.

Seruminstituttet bekymret

Varianten, der i først blev opdaget i Indien, har også spredt sig i Danmark, og Statens Serum Institut har også udtrykt bekymring for varianten.

- Det er en variant, vi er bekymret for, og som vi rigtig gerne vil holde nede, så længe vi kan. Det skyldes, at den ifølge engelske myndigheder er op til 50 procent mere smitsom og muligvis mere alvorlig end andre varianter.

- Den ser ud til at være forbundet med en øget risiko for indlæggelse, siger konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause.

Siden begyndelsen af april er der konstateret 154 tilfælde af Delta-varianten herhjemme. Halvdelen af tilfældene er rapporteret inden for de seneste tre uger.

Hovedparten kan spores tilbage til udlandsrejser, men der er også tilfælde, hvor smitteopsporingen ikke har kunnet finde en kobling til rejser.