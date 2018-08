Delte familie-hemmelighed på twitter: Og så kom der gang i tårerne

Den 18-årige Pamela Lara fra byen Houston i staten Texas i USA har fået sat gang i tårekanalerne hos brugerne på twitter, da hun for nylig lagde et opslag ud, hvor hun delte et følelsesladet brev, som hun havde fået af sin 17-årige halvbror Jared, efter at han havde fundet ud af, at de ikke var fuldblods-søskende.

Pamela lagde samtidig også et billede ud af de gaver, som hun havde fået af sin lillebror i forbindelse med brevet. Det var blandt andet hendes yndlings-snacks, småkager, coca cola og nudelsuppe.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Yahoo og Daily Mail.

I sin rørende opdatering på twitter skrev Pamela: Min lillebror fandt ud af, at jeg ikke er hans fuldblods-søster. Jeg kom hjem til dette...Nu græder jeg.

My little brother found out I’m not his fully sister and I came home to this.. I’m crying.. pic.twitter.com/DAC0yUUBt4 — Pam (@PamTina_) July 24, 2018

I det rørende brev har lillebror Jared skrevet følgende:

- Jeg vil bare fortælle dig, hvor meget jeg elsker dig. Jeg er lige glad med, hvad folk siger. Du vil altid være min søster, min fuldblods-søster. Du er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak fordi du altid har hjulpet mig, når jeg har haft det dårligt. Og tak for, at du leder mig på den rette vej. Jeg vil altid være der for dig, som du altid har været der for mig. Jeg elsker dig.

Med stor kærlighed fra din irriterende bror.

Pamela Lara har i øvrigt til Yahoo forklaret, at hendes lillebror skrev brevet, fordi han vidste, at hun ikke selv ønskede at tale om sagen. Han valgte derfor at beskrive sine følelser i brevet.

- I stedet for at skabe afstand mellem os, har brevet medvirket til, at vi nu føler os endnu tættere på hinanden. Han har også fortalt mig, at han har det dårligt over, at han tidligere har joket om, at jeg måtte være adopteret, fordi jeg er anderledes end alle de andre i familien. Bortset fra det tror jeg ikke på, at blod definerer en familie.

Efter at have delt sin lillebrors brev på twitter, har Pamela fået mere end 52.000 likes, og i kommentarerne bliver de to halvsøskendes kærlighed til hinanden rost til skyerne. Der er også flere twitter-brugere, der har delt deres egne historier om, hvordan de oplevede at få at vide, at de ikke var fuldblods-søskende.

En skriver således:

'Da min lillesøster fandt ud af, at vores far ikke er min biologiske far, blev hun så bekymret for mig. Hun græd og holdt mig tæt ind til sin krop, som om hun ville beskytte mig mod det.

En anden skrev følgende:

'Da jeg fandt ud af, at min storebror ikke var min rigtige bror reagerede jeg således - jeg tænkte, at han var anderledes. Men jeg holder endnu mere af ham.'

Og en tredje skrev:

'Jeg er kun halvsøster til mine tre brødre. Men jeg betragter dem ikke som halvbrødre. Jeg tror ikke på den slags ting. Jeg elsker mine brødre af hele mit hjerte. Og jeg har ikke brug for titlen 'halv' for at betragte dem som mine brødre.