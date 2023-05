Deltog i demonstration: Iran henretter tre mænd

Iran har fredag henrettet tre mænd, som sidste efterår deltog i demonstrationer mod det iranske styre.

Mændene er dømt for at have affyret skud mod iranske sikkerhedsstyrker under de protester, der opstod efter den unge kvinde Mahsa Aminis død.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

De tre mænd er kendt skyldige i 'moharebeh'. Det kan oversættes til 'krig mod Gud', skriver det iranske retsvæsen på hjemmesiden Mizan Online.

Baggrunden er, at de trak våben under en demonstration i byen Isfahan, og at de i den forbindelse - ifølge de iranske myndigheder - var medvirkende til, at to soldater fra en paramilitær gruppe samt en betjent mistede livet.

De tre mænd blev anholdt i november. I januar blev de dømt til døden.

Den 22-årige Mahsa Amini var i det iranske moralpolitis varetægt, da hun mistede livet i september sidste år. Forinden var hun blevet pågrebet, fordi hun ifølge politiet ikke var tilstrækkeligt tildækket.

Myndighederne hævdede, at hun fik et hjerteanfald. Men vidner har forklaret, at hun blev udsat for vold.

Sagen udløste omfattende protester i Iran.

Foreløbig er syv personer blevet dømt til døden og efterfølgende henrettet efter at have deltaget i demonstrationerne, skriver AFP.

Generelt er det ikke sjældent, at det iranske styre - af forskellige årsager - gennemfører henrettelser.

Sidste år blev 576 personer henrettet i Iran, fremgår det af en rapport fra Amnesty International. Dermed var Iran det land i verden, der har offentliggjort det højeste antal henrettelser.

Dog menes Kina at have henrettet langt flere. Det kinesiske styre holder imidlertid antallet af henrettelser hemmeligt.

Ud over at være dømt for at have affyret skud mod iranske sikkerhedsstyrker blev de tre mænd også dømt for at være medlem af en 'ulovlig gruppe' med det formål at 'forstyrre den nationale sikkerhed'.