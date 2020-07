Demens-ekspert: Frustrationen vokser

Det er vigtigt at starte ud med åbenhed omkring sygdommen. Spørg ind til, hvordan personen har det, og find ud af, i hvilke situationer vedkommende har det godt. Få talt om, hvad der er vigtigt for ham/hende, og hjælp hende med at få en god hverdag på trods af sygdommen.

Sørg derudover for at få kontakt til kommunens demenskoordinator, som kan støtte igennem hele forløbet. Koordinatoren kan desuden hjælpe med, at din mor eller far kan holde sig aktiv, og du vil muligvis kunne blive tilbudt at komme i pårørendegruppe eller pårørende-undervisning. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune.

Af praktiske ting er det en god idé at sørge for at få lavet et plejetestamente og en fremtidsfuldmagt.

En god idé er at få nedskrevet din mors eller fars livshistorie. Vedkommende vil få glæde af at fortælle om sit liv, og samtidig vil det være et vigtigt redskab til at yde den rette omsorg, når du får forståelse for, hvilket liv hun har levet, og hvilken person hun er.

Livshistorien vil også kunne give hende glæde senere i forløbet, især hvis der er mange billeder og gode fortællinger.