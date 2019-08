Demensramt mand friede til kone han troede var kæreste - nu er de gift igen

Anne og Bill Duncan fra Aberdeen i Skotland er lige blevet gift. Igen.

Ægteparret på henholdsvis 69 og 71 år har ellers været sammen i 18 år og har været gift siden 2007.

Men da Bill Duncan fik demens, begyndte nogle af minderne fra de store øjeblikke i hans liv at glide væk. Inklusiv brylluppet med sin kone gennem 12 år, Anne Duncan.

Det skriver blandt andre Birmingham Live.

Derfor spurgte den 71-årige skotte i sidste uge Anne Duncan, som han troede var hans kæreste, om hun ville gifte sig med ham.

Lørdag i sidste uge fornyede de deres bryllupsløfter i deres hjem i Aberdeen.

- Vi havde været til et familiemedlems bryllup tidligere på måneden, og det rørte tydeligvis Bill, for kort efter vendte han sig mod mig og sagde, at han ville være sammen med mig for evigt, fortæller Anne Duncan til Independent.

- Han spurgte mig, hvornår vi skulle gå op ad alteret sammen, og jeg troede bare, han ville glemme, at han havde spurgt mig om det, men næste dag sagde han det igen.

Den smukkeste dag

I ugen, der fulgte, fortæller den 69-årige brud, spurgte han ind til brylluppet hver eneste dag, og insisterede på, at han ville giftes med hende. Indtil lørdag, hvor parrets andet bryllup fandt sted.

- Jeg gik op ad alteret med min dejlige mand, 12 år efter vores første bryllup, siger Anne Duncan.

- Vi fornyede vores løfter omgivet af en lille gruppe af vores venner og familie. Det var den smukkeste dag, og at være sammen med vores venner i vores fælles have gjorde det bare endnu mere perfekt.

Anne og Bill Duncan mødte hinanden i 2001, da han optrådte som entertainer og tryllekunstner i Aberdeen. I 2010 blev han diagnosticeret med demens, og siden har Anne taget sig af ham.

- Det kan være hårdt at tilpasse sig livet med demens, både for patienten og for partneren, og vi leder altid efter måder, vi stadig kan hygge os, siger Anne, der hver måned arrangerer en diskoteksfest for folk med demens og deres pårørende.

- Bill er en vidunderlig mand, og har altid bragt glæde til andre menneskers liv gennem sin karriere som entertainer, og han vil aldrig stoppe med at bringe mig glæde, siger Anne Duncan.