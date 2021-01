Demonstranter har stormet Kongressen i USA: Kvinde skudt

Onsdag aften dansk tid er der udbrudt massiv uro ved Kongressen i Washington, hvor Joe Biden officielt skal bekræftes som vinder af præsidentvalget.

Tusindvis af vrede Trump-tilhængere protesterer mod valgresultatet, som de mener er det rene fup, og demonstranter er lykkedes med at trænge ind i Kongressen.

I forbindelse med urolighederne er en kvinde ramt af skud, skriver CNN. Hendes tilstand er kritisk. Desuden meldes flere betjente såret.

200 tropper fra nationalgarden i Virginia sendes til Washington D.C. for at få urolighederne under kontrol.

