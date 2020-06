Demonstranter og politi i voldsomt sammenstød i Paris

En ellers fredelig demonstration i Paris har lørdag aften udviklet sig til sammenstød mellem det franske politi og demonstranterne.

Det skriver flere medier, herunder Al Jazeera.

Demonstrationen, hvor flere tusinder deltager, er en af mange Black Lives Matter-demonstrationer, som er blevet afholdt flere steder i verden, efter at afroamerikaneren George Floyds døde i politiets varetægt i slutningen af maj måned.

Ifølge Al Jazeera var demonstrationen fredfyldt de første tre timer, men blev derefter voldelig, da nogle begyndte at kaste ting efter politiet, og politiet begyndte at bruge tåregas og anholde demonstranter.

Det fik organisatorerne til at opfordre demonstranter med børn til at forlade området.

Foto: Aurore Mesenge/Ritzau Scanpix

Døde med politibetjents knæ på halsen

Afroamerikaneren George Floyd døde 25. maj efter en anholdelse i Minneapolis, hvor den hvide betjent Derek Chauvin sad på ham og pressede sit knæ ned mod Floyds hals- og nakkeregion i næsten ti minutter, så han ikke kunne få luft.

De fire betjente, som var indblandet i anholdelsen, er alle blevet fyret. Derek Chauvin står over for tre sigtelser for forskellige grader af drab.

Tre andre betjente, der deltog i anholdelsen, er også sigtede for medvirken til drab.

Mange steder er de fredelige protester i dagtimerne blevet efterfulgt af natlige ildspåsættelser, plyndringer og sammenstød med politiet.