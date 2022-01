Demonstranter skaber kaos i Ottawa

Hundredvis af lastbilchauffører har de seneste dage skabt kaos i den canadiske hovedstad, Ottawa, hvor de har blokeret gader som del af deres protest mod coronarestriktionerne i landet.

Demonstranterne er utilfredse, efter at den canadiske regering for to uger siden indførte et krav om, at uvaccinerede lastbilchauffører skal gå i isolation, hver gang de kørte over grænsen fra USA.

Der har været flere melding om hærværk i forbindelse med demonstrationerne, og politiet i Ottawa har ifølge BBC indledt flere sager, efter at der blandt andet er blevet set Swastika-flag blandt demonstranterne, og at der skulle være blevet begået hærværk mod en række monumenter i byen.

- For at være ærlig, borgerne er fanget i deres eget hjem. Jeg håber, at politiet har seriøst overvejer, om det er tid til at flytte disse mennesker. De kan ikke blive ved blokere nødruter og busruter, så folk ikke kan komme ind og ud af centrum, siger borgmester i Ottawa Jim Watson til tv-stationen CBC.

- Man har ret til at demonstrere, og nu har man haft sin demonstration. Vær venlig at komme videre. Vores by skal tilbage til det normale, lyder det fra borgmesteren.

Foto: Lars Hagberg/Ritzau Scanpix

Konvoj for friheden igennem landet

Chaufførernes protester begyndte 22. januar som en del af en konvoj, der af demonstranterne er blevet døbt 'Freedom Convoy'. Det har de seneste uger betydet trafikale problemer i landet.

Blandt andet er flere ruter, der fører til USA, blev blokeret. Lørdag nåede de så frem til landets hovedstad.

Flere tusinde mennesker har de seneste dage tilsluttet sig chaufførerne i hovedstaden for at vise deres modstand mod landets coronapolitik.

I sidste uge kaldte Canadas premierminister, Justin Trudeau, demonstranterne for en minoritet af befolkningen. Lørdag rejste premierministeren dog med sin familie væk fra Ottawa på grund af sikkerhedsrisikoen i hovedstaden.

Det anslås, at omkring 90 procent af lastbilchaufførerne i Canada er blevet vaccineret.