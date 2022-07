Demonstranter stormer præsidentens bolig i Sri Lanka

Det er voldsomme scener, der udspiller sig uden for præsident i Sri Lanka Gotabaya Rajapaksas bolig lørdag.

Her er præsidenten nemlig flygtet fra sit hjem, efter flere tusinde demonstranter har omringet præsidentens bolig i Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brudt ind

Det er dog ikke kun udenfor præsidentens bolig, at menneskemængderne har samlet sig.

Flere af demonstranterne, som er iført hjelme og flag, er ifølge Reuters også brudt ind i præsidentens hjem. Det viser optagelser fra lokale tv-stationer.

Der skulle endda også være et livestream på Facebook, der angiveligt viser, hvordan demonstranterne står pakket i værelser og korridorer inde i præsidentens hus.

Der er som følge af hændelserne sat politi med tåregas og soldater ind mod de mange fremmødte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Titusindevis af mennesker deltog i lørdag i voldsomme demonstrationer i hovedstaden i Sri Lanka, Colomb. Foto: Amitha Thennakoon/Ritzau Scanpix

Hastemøde

Demonstrationerne har blandt andet fået premierministeren i landet til at reagere, som nu har indkaldt til et hastemøde i regeringen.

De mange demonstranter mener, at Gotabaya Rajapaksa er ansvarlig for den økonomiske krise, som landet befinder sig i, og kræver, at både han og premierminister Ranil Wickremesinghe træder tilbage.

Mindst 21 mennesker, inklusiv to politifolk, er i øjeblikket blevet såret og indlagt som følge af de igangværende protester, fortæller flere kilder til Reuters.

Et land i gæld

Sri Lanka, der ligger syd for Indien og har et indbyggertal på omkring 22 millioner mennesker, oplever i øjeblikket landets værste økonomiske krise i mange år.

Landet er i så stor en gæld, at importen af brændstof, medicin og fødevarer nærmest er gået i stå.

Derfor har regeringen i Sri Lanka også bedt om hjælp hos en række lande og Den Internationale Valutafond.