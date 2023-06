Demonstranter stormer Sveriges ambassade i Bagdad

Demonstranter har netop stormet Sveriges ambassade i Bagdad, Irak.

Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge VG.

Her lyder det, at demonstranterne også havde omringet ambassaden, men at de forlod området igen efter 15 minutter.

Udenrigsministeriet skriver i en mail til VG, at personalet er i sikkerhed.

'Vi er godt oplyst om situationen. Vores ambassadepersonale er i sikkerhed, og Udenrigsministeriet er i løbende kontakt med dem.'

Billeder og videoer af demonstrationerne florerer lige nu på sociale medier.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at bekræfte nedenstående billede fra den irakiske journalist Sardar Sattar.

Raser over koranafbrænding

Svenske Expressen skriver, at demonstranter har handlet på baggrund af en opfordring fra shia-lederen Muqtada al-Sadr om at boykotte Sverige og udvise ambassadøren.

Sverige tillod onsdag en koranafbrænding i Stockholm foran en moské, hvilket har skabt vrede i den muslimske del af verden.

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har blandt andet fordømt afbrændingen.

- Vi vil i sidste ende lære de arrogante vesterlændinge, at det ikke er ytringsfrihed at fornærme muslimer, har Erdogan i den forbindelse sagt i en tv-optræden ifølge Expressen.