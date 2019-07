Demonstranter trodser forbud med protest i Hongkong

Tusindvis af demonstranter i Hongkong trodser lørdag et politiforbud og marcherer i gaderne gennem en by nær grænsen til Kina.

Protesten er iværksat som et modsvar på et angreb på demonstranter, som angiveligt blev udført af Triaderne, der er en mafialignende kinesisk bande.

Angrebet fandt sted sidste søndag ved metrostation i Yuen Long i Hongkong. 45 blev såret - heraf én kritisk.

Billeder og video fra stedet viser en gruppe personer klædt i hvidt, der med metalrør og træpæle går til angreb på demonstranter og andre ved stationen.

Den planlagte protest lørdag blev forbudt af politiet med den begrundelse, at myndighederne frygtede gengældelsesaktioner mod borgerne i området.

Alligevel gik en stor folkemængde på gaden ved metrostationen lørdag eftermiddag lokal tid.

De første meldinger gik på, at politiet havde været til stede i området under demonstrationen, men holdt sig på afstand.

Få timer efter - klokken 12.30 dansk tid - skriver flere nyhedsbureauer som AFP dog, at politiet har brugt tåregas mod demonstranterne. Og et par timer senere kommer meldinger om, at politiet skyder med gummikugler for at sprede demonstranterne.

Flere af demonstranterne kaster med flasker og sten mod politiet. Efter mørkets frembrud blev et par hundrede demonstranter på stedet. De har bygget barrikader, og nogle af dem er bevæbnet med kæppe.

Politiet er blevet kritiseret for at være for langsom til at reagere på det voldelige angreb, der udspillede sig sidste weekend.

Det har udløst rygter og anklager om, at politiet vender det blinde øje til Triaderne eller samarbejder med dem.

Omkring en uge efter angrebet på metrostationen er 12 personer blevet fængslet. Ni af dem skal have tilknytning til Triaderne.

Hongkong har været præget af massive protester siden juni. Demonstrationerne begyndte mod et lovforslag, som vil betyde, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Kritikere og modstandere af forslaget har lagt vægt på, at det potentielt kan åbne for flere domme af politisk karakter.