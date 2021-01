Demonstranterne har stormet Kongressen i USA

Demonstranter er trængt ind i Kongressen i USA. En nedlukning er beordret i både Senatet og Repræsentanternes Hus, oplyser politiet ifølge Reuters.

Tv-kanalen CNN rapporterer, at politiet bruger tåregas mod demonstranterne for at få styr på situationen.

Uroen er udbrudt, samtidig med at Kongressen formelt skal godkende resultatet af præsidentvalget.

Tusindvis af Trump-tilhængere protesterer mod valgresultatet ved Kongressen.

Vicepræsident Mike Pence er blevet eskorteret væk fra Senatet, rapporterer journalister på stedet ifølge Reuters.